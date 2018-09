Colombia dice adiós a la casa museo de Pablo Escobar

La casa de Pablo Escobar se convirtió en una especie de parque temático que rendía culto a su figura, mientras romantizaba la crueldad del narcotráfico. Por ello, este miércoles la alcaldía de Medellín y el viceministerio de Turismo decidieron clausurar temporalmente el inmueble.

Las autoridades ejecutaron la acción bajo el amparo de una irregularidad administrativa, ya que el lugar, regentado por su hermano mayor, Roberto, carecía de permisos. Sin embargo, la simbología que rodea al “museo” constituye un estigma que Colombia busca eliminar.

"Bienvenidos a nuestro museo, bienvenidos a nuestra historia". Tal era la premisa con la que iniciaba la visita a la casa del capo de la droga fallecido en 1933.

El sitio, ubicado en una exclusiva zona residencial, ofrecía múltiples actividades entre las que destacaba la interacción con un imitador de El Patrón, como se conocía al narco. También tomarse una foto en una celda, ver la reconstrucción de unos pasadizos secretos, observar una colección de memorabilia entre lo excéntrico y lo grotesco. Constituía un verdadero atractivo para los turistas extranjeros y una gran fuente de ingresos para Roberto Escobar.

El costo de ingresar al microcosmos que edulcoraba el horror que Pablo Escobar desencadenó en Colombia era 25 euros o 30 dólares.

"Aquí encontrarás gran parte de la historia del mítico Pablo Escobar, conocerás, entre otros, la moto de James Bond, de la película La espía que me amó, sus carros... gran cantidad de fotografías. Siempre serás atendido por un miembro de la familia". Así se promocionaba el museo en la web TripAdvisor, básicamente una visión superficial que eliminaba la cifra de asesinatos y afectados por el reinado del capo de la droga.

Actualmente, Roberto Escobar Gaviria, también conocido como El Osito, se enfrenta a una sanción de más de 12.000 dólares. Sin embargo, si logra la licencia turística, podrá seguir operando.

"Ellos no son las leyendas ni los héroes". Probablemente el principal objetivo de Federico Gutiérrez, alcalde de Medellín es, al igual que el de sus predecesores en el cargo, cambiar de una vez la imagen de la ciudad, uno de los motores del país, que ya ha experimentado una transformación muy significativa en las últimas décadas.

"Puede que nosotros no podamos impedir ese tipo de narcotours si funcionan con los registros de turismo. Pero la pregunta es también qué tal si hacemos un cambio cultural, si contamos la historia del lado de las víctimas y no de los victimarios. Acá no son bienvenidos quienes vienen a hacer apología del delito".

Como parte de la batalla que busca eliminar el mundo simbólico del narco en febrero la alcaldía destruirá el edificio Mónaco, que fue el cuartel general del cártel de Pablo Escobar. "Nunca vamos a negar lo que pasó en esta ciudad", defiende Gutiérrez. Su aspiración es imponer una justicia narrativa. Es decir, que figuras como Jhon Jairo Velásquez Vásquez, Popeye, jefe de sicarios de El Patrón y autor de 300 asesinatos, dejen de ser, aun para unos pocos, estrellas macabras del pasado. Y que el narcoturismo sea solo una huella del pasado.