Starbucks México quería botar a anciana que vendía artesanías y desata la indignación [VIDEO]

Una señora de la tercera edad , que según el juicio de los trabajadores, no tenía buen aspecto; fue echada de un Starbucks en México. Un video en Facebook captura el momento en que la señora llora desconsoladamente.

Según el video en Facebook, el hecho ocurrió en un Starbucks de la colonia de Atizapán en el Estado de México.

La mujer que se identificó como Bibiana Sánchez Rosa, quien estaba vendiendo sus artesanías a las afueras del Starbucks; dijo que los empleados la echaron del lugar por dar una mala imagen.

“Me dicen los muchachos que no puedo estar (frente al establecimiento) por eso me vine para acá, no dejan vender”, dijo la señora Sánchez ante la cámara de Abdul Rodrigo Garduño, que grabó para Facebook.

Garduño instó a quienes lo siguen en Facebook que compartieran el video para que el mundo observara "las injusticias que ocurren" en esa colonia de México.

A demás resaltó que la señora Sánchez Rosa no le estaba haciendo daño a nadie vendiendo sus productos.

El hombre que grabó el video para Facebook le aseguró a la señora que se iba a encargar de que no la botaran de las instalaciones de Starbucks.

La señora aseguró que ella estaba ayudando a sus nietos, puesto que el padre de los niños estaba enfermo y se había separado de la madre.

Cabe destacar que el video en Facebook fue compartido más de 30 mil veces a la par de unas mil 200 reproducciones.

