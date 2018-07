Facebook: la valiente defensa de una niña a compañera discriminada por tener dos papás [VIDEO]

Vía Facebook un curioso experimento logró conmover a todos los usuarios, debido a que una niña sorprendió al mundo al defender a una de sus compañeras que era discriminada por tener dos papás. El experimento social fue realizado en España y muestra el nivel de tolerancia de los menores.

En la actualidad son muchos los casos de discriminación e intolerancia contra la comunidad LGBT, por ello realizaron una prueba para comprobar la reacción de unas alumnas al descubrir que una compañera es hija de una pareja homosexual, y los resultados fueron sorprendentes.

La cinta de Facebook inicia en el interior de una clase de ballet, donde se ve a dos niñas discutiendo y una de ellas insulta a la otra, provocando que la pequeña Rocío intervenga en su defensa al no tolerar un acto de discriminación.

"¿Y qué pasa si ella tiene dos padres? No pasa nada, ¿no? (…) Da igual, es una familia también”, dijo firme Rocío al escuchar que llamaban "bicho raro" a su compañera. "No es un bicho raro, así que te puedes estar callando esa boquita", sentenció la defensora, quien cogió del brazo a la menor atacada para mostrarle su apoyo.

La discusión no quedó allí, ya que en Facebook se puede ver cómo el grupo de madres guía a la presunta atacante para que siga emitiendo palabras de rechazo contra la menor. "Van a venir al espectáculo mis padres y también sus dos padres y me da vergüenza", dijo la cómplice agresora, mientras Rocío contestó firme diciendo que "me importa un huevo todo".

"Yo la estoy defendiendo a ella y qué pasa (…) A mí no me importa que no te parezca bien", dijo la menor colocándose como barrera para los ataques, para luego llevarse nuevamente a la menor discriminada.

Cuando la maestra ingresó, Rocío le dijo lo sucedido y no logró controlar sus lágrimas al decir que no le gusta ese tipo de situación. "No me gusta que le digan eso a una persona", dice Rocío, mostrando los valores que han inculcado y, según el experimento social, que deberían tener todas las personas.