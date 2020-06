Ayudemos Jugando

Hoy, más que nunca, nos hemos visto obligados a encontrar maneras de divertirnos, de entretenernos, sin la necesidad de salir de casa.

Para los amantes de los deportes, las apuestas online son una excelente opción pues, de manera segura y guardando la distancia social requerida, ponemos en juego nuestro conocimiento y tenemos la oportunidad de ganar dinero haciéndolo.

Hoy, la casa de apuestas virtuales Inkabet, la primera peruana en el rubro, suma a la emoción de la apuesta la satisfacción de una buena acción aliándose con el Banco de Alimentos del Perú y su programa Héroes Contra el Hambre para traer la Polla Solidaria.

“Como Inkabet, la ayuda social está en nuestro ADN. Desde hace más de 5 años colaboramos con trabajo social en los sectores de mayor necesidad, y ahora queremos apelar a nuestros usuarios y a los fanáticos del fútbol para que, con su ayuda, logremos alimentar a 300 hermanos peruanos en situación vulnerable.” explica Jennyfer Escobar, representante de Inkabet.

La cuota de ingreso es de tan solo S/10 y para jugar deberá ingresar a www.inkabet.com y hacer click en el banner de la campaña. Ahí deberá recordar el resultado final de 13 partidos emblemáticos de la selección peruana, marcar cada uno (1x2) y acumular puntos por cada respuesta correcta.

El 80% de los ingresos de la Polla Solidaria serán destinados a Héroes Contra el Hambre, y el 20% restante se sumará al pozo que será repartido entre los 3 participantes con mayor puntaje acumulado.

Para lograr que este formato de apuestas y pagos sea implementado, se debió realizar una adaptación total a la plataforma regular de Inkabet en un desarrollo tecnológico nunca antes visto en su portal. Como lo explica Jennyfer Escobar: “las entradas de los jugadores debían ser divididas para pasar a dos pozos, el de ayuda y el de premio, en lugar de la figura normal de sumar todo al pozo de ganadores. Teníamos que hacer el cambio, y lo hicimos para fomentar el entretenimiento con propósito que queremos brindar”.

Del mismo modo, el ganador no se basa en predicciones correctas de partidos aún no jugados, sino en encuentros históricos de la Blanquirroja “para que así el objetivo de la Polla sea ayudar y no solo acumular puntaje para ganar el premio”, concluye Escobar.

La pelota está en nuestra cancha, juega y haz tu donación aquí.