5 razones por las cuales no puedes dejar de asistir a CAMP 2019

Fuente: Mercado Negro

Te dejamos 5 razones por las cuales no puedes dejar de asistir:

1. Contaremos con 4 estudios exclusivos:

- El Perú entre dos velocidades | Diego Macera, Gerente General del Instituto Peruano de Economía. Se presentará un análisis y las perspectivas de consumo en el mercado peruano.

- Informe de tendencias de consumer 2019 | María Esteve y Luis Miguel Peña, Socia y Directora General de LLYC, y Socio y Director General de la Región Andina de LLYC. Se presentarán las principales tendencias mundiales de los consumidores.

- Poder del consumidor como activista en redes sociales | Milagros Avendaño, Gerente General de Apoyo Comunicación. Estudio que busca entender qué motiva a los usuarios digitales boycotters a manifestarse proactivamente a favor o en contra de una empresa, cuáles son sus principales características y qué esperan lograr con sus acciones.

- Influencers: desde el digital al valor de marca | Jeanette Yáñez y María del Carmen Flores, Sales Lead, y Marketing Effectiveness Lead de GfK Perú . Estudio sobre las características asociadas a los influencers, para comprender cómo pueden ayudar a construir valor en la relación entre la marca y los usuarios a través de sus asociaciones más fuertes.

2. Sasha Strauss – Keynote speaker del evento:

Considerado una de las mentes más brillantes del marketing, y autoridad internacional en estrategia, desarrollo y construcción de marcas, presentará dos ponencias Branding in the New Normal y Social Media & Brand Strategy.

“Branding in the New Normal” buscará analizar cómo las tecnologías, la psicología del consumidor global y el clima empresarial en evolución han dado lugar a una revolución en la comunicación. A través de esta presentación, se aprenderá desde por qué las redes sociales son ahora un tema de discusión en la salas de directorio, hasta sobre cómo las organizaciones B2B utilizan la estrategia de marca para aprovechar al máximo a sus empleados.

“Social Media & Brand Strategy”, busca explorar dónde encajan las marcas en el mundo de la cultura de los medios sociales y cómo es el ingrediente común en las iniciativas de relaciones públicas, marketing y publicidad de una organización. A través de una inmersión profunda en las mejores prácticas actuales, obtendrá acceso a acciones claras sobre cómo su organización puede abordar el mundo obsesionado con la sociedad actual.

3. Invitado especial – Sergio Zyman

Considerado como uno de los constructores de marcas más brillantes del mundo. Fue director de Mercadotecnia en Coca-Cola Co. durante el período de mayor crecimiento de la compañía. Nombrado uno de los tres mayores pitchmen del siglo XX por la revista TIME.

Su presentación “The Link Between Inspiration and Renovation” recalcará que es importante desafiar el enfoque de innovación como un todo para los problemas de una empresa y explicará cómo renovar relaciones y procesos existentes y generar crecimiento en ventas y utilidades.

4. Renombrados expositores internacionales

- Warren Knight, emprendedor tecnológico.

- Sarah E. Toms, directora ejecutiva y cofundadora de Wharton Interactive.

- Sofía Arrambide, gerente regional de customer experience de IBM.

- Bobby Calder, director del centro cultural de marketing de la Kellog School of Management.

- Xavi Escales, ex-country manager de ASICS España y Portugal y fundador de Alwayspeoplefirst.

- Fabian Jalife, director de BMC Innovation Company y experto en branding.

- Javer Yranzo, fundador de Junio Marketing y experto en marketing digital.

5. 4 Casos:

- Rappi: Creando Valor en Latinoamérica | Simon Borrero, Co Fundador y CEO de Rappi Colombia.

- Construye bien: la prueba maestra | Ángela Álvarez, Gerente de Estrategia de Clientes y Marketing de Sodimac y Maestro Perú.

- Un mundo sin residuos | Sandra Alancastre, Directora de Asuntos Públicos y Comunicaciones de Coca Cola Perú.

- Beauty Fun Park Experience de Sephora, o cómo crear una tienda destino | Pilar Bermudez, Directora Ejecutiva de Designit Latam.