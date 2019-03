Nike lanza versión peruana de su exitosa campaña “Dream Crazier”

Fuente: Mercado Negro

La firma deportiva Nike lanzó la versión peruana de su famosa campaña “Dream Crazier” con la joven peleadora peruana de Muay Thai, Tatiana Mora, quien a sus cortos quince años demuestra cómo sí se pueden superar las barreras y alcanzar los sueños más locos.

Bajo la idea creativa de la agencia Today, Nike reconoce y celebra la lucha y la perseverancia sin límites de la mujer peruana a través de la historia de Tatiana, la cual definitivamente impulsará a futuras generaciones a romper barreras y desarrollar su potencial a pesar de los obstáculos.

Su caso es ejemplar cuando se tiene en cuenta que muchas mujeres abandonan los deportes a los 14 años debido a un contexto social adverso dejando de desarrollar virtudes que el deporte promueve como la disciplina, el cuidado de la salud, la responsabilidad y la perseverancia para lograr objetivos que el deporte promueve.

Uno de los mayores obstáculos a los que se enfrentan es practicar una actividad que se aleja del rol de género que la sociedad ha impuesto por considerarla masculina.

La historia de Tatiana

Tatiana Mora inició su ascenso deportivo a los 7 años cuando empezó a entrenar Muay Thai gracias a los esfuerzos de Alto Perú, ONG que promueve el deporte entre los vecinos de este barrio en Chorrillos.

Sus logros no se hicieron esperar y a los 11 años ya había logrado el título de campeona nacional. Al año siguiente lo revalidaría, muchas veces no llegando a encontrar contrincantes de su edad y peso. “Antes era la única niña que entrenaba este deporte. Lo hacía con chicos de 18 años. Con el equipo de Alto Perú somos como una familia, todos nos ayudamos entre todos”, comenta Tatiana.

Luego de no poder participar en el Mundial de Muay Thai Juvenil 2017 por falta de apoyo económico, Tatiana siguió los consejos de su entrenador Víctor Ccanto y logró cumplir su sueño al año siguiente, en Tailandia, donde logró la medalla de bronce. “Ir al mundial fue cumplir con un gran objetivo que me había planteado. No pude ganar en mi categoría, pero logré mucha experiencia.”, asegura. Ahora se prepara para el mundial en junio de este año en Turquía.

Tatiana demuestra en el nuevo spot de Nike la fortaleza para lograr sus objetivos a través del deporte, pese a las limitaciones que conlleva ser mujer en una disciplina tradicionalmente masculina. Su voz, además de ser una celebración de las mujeres fuertes e independientes que no se amilanan ante las adversidades, es un llamado a la acción para una nueva generación que tiene en sus manos cambiar las reglas del juego.

Esta determinación que expresa Tatiana sigue la línea de la nueva campaña mundial de Nike “Dream Crazier”, la cual continúa la estela de “Just Do It” tras 30 años de exitosa presencia en todos los ámbitos del deporte.

Mira el video aquí

Ficha Técnica

Agencia:Today

Cliente: Nike

Realizado: Espíritu