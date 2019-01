360 BTL: “Hacemos el arte de darle vida a las marcas creando una experiencia sensorial”

Las acciones BTL son parte fundamental para la promoción de una marca y la fidelización con el consumidor, es así que a través de eventos, festivales, btl, entre otros, llegamos a generar la conexión entra una marca y su consumidor.

Para conocer más sobre este modelo de negocio, conversamos con Yolanda Pérez Senor, Gerenta General de 360 BTL, sobre la historia y evolución de la agencia pionera en el rubro BTL. Esta empresa nació hace 23 años en el Perú y comenzó siendo una agencia de anfitrionas, pero las nuevas necesidades del mercado y las marcas, hicieron que el negocio tomara una nueva forma.

“En un momento los clientes nos comenzaron a pedir a la anfitriona más un banner, otras veces más un equipo de sonido y así sin darnos cuenta las áreas de marketing estaban comenzando a construir experiencias. En esa época hablábamos del Below The Line, quizás nosotros no éramos tan conscientes que estábamos haciendo estas actividades de cara al consumidor y convirtiéndonos en una BTL”, señaló Pérez.

Con este cambio en el modelo de las experiencias, 360 BTL se convirtió en uno de los pioneros del Below The Line en el Perú. “Yo te puedo decir que nosotros hemos sido los pioneros del BTL (…) lo que nosotros hacemos en 360 BTL es el arte de darle vida a las marcas creando una experiencia sensorial, donde tú puedas utilizar los sentidos y hacer que la marca se vincule con el consumidor, formar una relación duradera y que sea a futuro, lo hacemos a través de activaciones, tours de imagen, eventos, simposios, premiaciones, stands, todo aquello que sea de cara a cara con el consumidor” comentó.

Entre los principales clientes que tiene la empresa se encuentra todo el portafolio de Diageo, General Motors, Oster, Universidad Pacífico, Huawei, entre otras marcas.

Mira la entrevista completa a Yolanda Pérez Senor, Gerenta General de 360 BTL.

Fuente: Mercado Negro.