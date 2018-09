Elecciones 2018: La silla vacía, ¿propaganda política?

Fuente: Mercado Negro

Hay un viejo dicho en el mundo de la publicidad que dice que “no importa que la publicidad sea mala con tal de que sea publicidad”, y eso es precisamente lo que el equipo de campaña del candidato de Perú Patria Segura, Renzo Reggiardo, parece haber previsto antes de que se ausentara al primer debate municipal para los candidatos a la alcaldía de Lima.

La famosa “silla vacía” que dejó Reggiardo fue el elemento estrella de la noche en la que Lima esperaba ver en acción al candidato que marcha primero en las encuestas. En vez de ello, el postulante se acercó a la sede del debate en San Borja para conversar con la prensa y justificar su decisión de faltar al debate, victimizándose de sufrir una persecución por parte de los otros candidatos y el mismísimo Jurado Nacional de Elecciones. “Me incomoda estar frente a varios candidatos (...). Me han difamado de la forma más grosera (...). Mi familia es la más afectada de tanta barbaridad”, recalcó.

El candidato de Perú Patria Segura confió en que su estrategia no le fallaría y, efectivamente, no le falló. Su ausencia no solo dio la hora en todos los medios de comunicación, sino que sus contrincantes al sillón municipal le lanzaron duras críticas en pleno debate y horas después de haberse terminado el mismo.

Quizá esa confianza se acrecentó tras la publicación, a horas del debate, de la última encuesta de GFK donde se elaboró un simulacro de votación con fotos de los candidatos y con cédulas de votación de los invitados para el primer debate municipal 2018. Renzo Reggiardo apareció en el primer lugar con 17.3% (con foto de candidato) y 11,3% (con cédula de votación).

Una persona con tantos años en televisión como Reggiardo sabe perfectamente cómo generar rating, a veces alentado por la polémica y la crítica. La silla vacía del primer debate es un foco de crítica, pero también de atención, esa atención que cualquier candidato necesita tener a pocos días de las votaciones.

Para Benjamin Edwards, Socio y Director de Planeamiento Estratégico de 121Tribal, la acción del candidato de Perú Patria Segura es “una estrategia que ha logrado que tenga mayor tribuna en los medios que la que le hubiese dado el debate municipal en sí. Ahora más gente hable de él”.

El especialista resaltó la habilidad comunicacional por parte del candidato que marcha primero en las encuestas y calificó de “error político” las críticas de los otros postulantes que sí estuvieron presentes en el primer debate, en sus palabras, “el hecho de que los candidatos hayan puesto en evidencia la traición al pacto ético de Reggiardo a manera de cargamontón es un grave error político, ya que eso hace que la mayoría de los ciudadanos se ponga de lado del atacado y lo defiendan pensando que los otros candidatos abusaron de su posición, ese es el error que beneficia a Reggiardo”.

¿No importa que la propaganda sea mala?

No podemos dejar de relacionar a la silla vacía con la creencia de que toda atención mediática es buena con tal de que cause algún impacto, pero ¿es cierto? ¿aplica para todo? Para responder a estas preguntas nos remontamos a la publicación, en 2010, de un grupo de académicos que realizaron un análisis interesante. Jonah Berger, de la escuela de negocios de Wharton, Alan Sorensen y Scott Rasmussen, ambos de Stanford, estudiaron el efecto en las ventas que tenía una mala crítica vs. una buena crítica vs. ninguna crítica, así como el impacto de estas con el paso del tiempo.

De los resultados de este estudio se concluyó que, efectivamente, la mala publicidad es buena publicidad, pero depende de qué tan conocido haya sido el producto previamente.

Es decir, si un producto no tiene tanta presencia en el mercado, la mala crítica puede venirle muy bien. Ahora bien, hay que tener cuidado con generalizar estas conclusiones, ya que el estudio fue limitado a un tipo de producto; sin embargo, en muchos casos una mala crítica llega a ser beneficiosa para un elemento no conocido.

En el caso del candidato Renzo Reggiardo parece que no se cumpliría esta regla, no obstante, sus justificaciones y acusaciones lo hacen quedar como “víctima” de un sistema político que lo quiere sacar de carrera, ello podría tener el efecto positivo visto en el mencionado estudio pese a que con su ausencia perdió una gran oportunidad de hablar a las pantallas de millones de limeños indecisos a falta de muy poco para las Elecciones Municipales y Regionales de este 7 de octubre.

Por Luis LLaja R.