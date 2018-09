Deadpool 2 resucitó a Blockbuster con una ingeniosa campaña

Fuente/ Mercado Negro

Como siempre decimos, la imaginación es el mejor aliado de cualquier campaña publicitaria. Sin importar cuán grande es la marca, el éxito estará asegurado si se mueven las piezas necesarias para tener una buena respuesta del público. Así lo ha demostrado la conocida cadena de videoclubs Blockbuster al abrir un nuevo local en Londres para promocionar el estreno en formato doméstico de “Deadpool 2”. La cadena que representa la nostalgia noventera se alió con el peculiar superhérore de Marvel para poner a la venta “Deadpool 2” en VHS.

Los clientes que ingresaban a la tienda y mostraban su antiguo carné de socio de Blockbuster Video podían conseguir una caja de VHS con las carátula de la película, además de un código para tener el contenido en digital.

Sin embargo, si los fans no tenían una tarjeta de socio podían conseguir su copia de la película con un carné de miembro “Edición Superhéroe” simplemente impresionando a los cajeros del videoclub con superpoderes al estilo Deadpool. Esta acción no pasó desapercibido en las redes sociales y tuvo gran repercusión en cuestión de minutos.

Este Blockbuster solo estuvo abierto el 17 y 18 de septiembre, días en que se repartieron alrededor de 2 mil copias, con el objetivo de conmemorar el año en que se abrió la primera tienda en la ciudad. Los fans de la película y la cadena no dudaron en tomarse fotos con todos los elementos que decoraban y daban vida al local, entre los cuales estaba el ya conocido sofá con las piernas del superhéroe.

Como se recuerda, la cadena llegó a contar con 9.000 tiendas repartidas por todo el mundo, pero hace unos 7 años se declaró en bancarrota con el auge de plataformas como Netflix. El resto de la historia ya es conocida por todos; Netflix mueve a diario millones de dólares en beneficios a través de unas pocas compañías que han conseguido globalizar el consumo de contenido de vídeo bajo demanda.

We are still partying like its the 80's in Shoreditch today for the final day of #BlockbusterBack. Swing by and flash us your original Blockbuster card or show us why you should be in the X-force and receive a limited edition copy of #Deadpool2! pic.twitter.com/DNBMU6DuCu