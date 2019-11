Deyvis Orosco: “Cambiaría todo lo que tengo por un abrazo de mi padre”

Por: Sandy Carrión

A Deyvis le han dicho de todo. Sin talento, que su padre cantaba mejor e incluso que él estaba feliz por la muerte de Jhonny Orosco. Le tocó vivir bajo la sombra de su progenitor por 7 largos años, pero nunca desmayó en su principal objetivo: tener un nombre propio. Ahora, 13 años después de quedar huérfano en un accidente que enlutó la cumbia peruana, el cantante de 33 años hace catarsis en las 124 páginas de su libro.

¿Fue Jhonny Orosco el primer obstáculo en tu carrera?

Fue mi primer gran reto. Quería demostrarle que servía para la música. Él no quería que esté aquí.

¿Qué hiciste para que Jhonny Orosco te aceptara en ‘Néctar’?

Me volví ‘bombero’ del grupo. ¿Cómo así? Aprendí a tocar todos los instrumentos. Cuando alguien faltaba o llegaba tarde, yo estaba listo. En vez de ir al choque con el dueño, que encima era mi padre, le demostré que me iba a quedar porque era fiel a lo que quería.

Lograste ser aprobado por Johnny. ¿Pasó con los demás músicos?

En ese entonces, aunque era muy joven, ensayaba 8 horas al día. Todas esas heridas que me hacía en la mano por aprender a tocar me hicieron bueno. Ellos no podían decir que había favoritismo. Todo lo contrario. Sentían que venía alguien a sumar. Fueron los primeros en apoyar a que me quedara.

Cuando tomas las riendas de ‘Néctar’, muchos no creían en ti. ¿De qué forma lidiaste con esa situación?

Decir que no me afectaba sería mentir. Yo respetaba todo punto de vista, pero había dardos que me querían bajar. Me di cuenta que mientras más crecía, más difícil iba a ser todo. Pero los golpes me hicieron más fuerte. Además, lo tenía claro. Quería ser un grande en mi género y tener marca propia. Pasé de ser el hijo de Jhonny al nuevo cantante de “El arbolito”. Después ya me reconocieron como nuevo líder de ‘Néctar’. Llegó la consolidación con “No te creas tan importante” (2015, 17M en YouTube).

¿Cómo hiciste para que la marca ‘Néctar’ no te aplastara?

Decían: “este chico no va a poder”. Y era válido que piensen eso de un chico de 20 años con un gran legado. Pero siempre tuve claro quién quería ser. Tener un objetivo claro me ayudó a no mirar a los costados.

¿Desde cuándo eres Deyvis Orosco? ¿10 años de la muerte de papá?

Poco antes. Mi trabajo empieza el 2013. Ese año me tocó vivir en Colombia, Ecuador y Argentina, paraba de gira. Había mucha gente que pensaba que no estaba vigente en el mercado. Hasta que se enteraron que reinaba en otros países. Luego, vine con todo. Esa fue la estrategia.

Para gozar de tu éxito, ¿volverías a pasar todas estas peripecias?

100 veces más, me convirtieron en quien soy. Nadie debe arrepentirse de lo vivido, cada lección es conocimiento.

¿Cambiarías tu nombre ganado por tener a Jhonny Orosco?

Cambiaría absolutamente todo lo que tengo por un abrazo. Solo uno, ni siquiera por tenerlo de vuelta. Solo por tenerlo un ratito conmigo, abrazarlo y que me diga lo que piensa.