Jorge Blanco: “Ya van casi cuatro años desde que empecé y es increíble”

Por: Anabella Manco

A sus 20 años alcanzó la fama gracias a su protagónico en la serie de Disney ‘Violetta’. Siete años después, Jorge Blanco, actor, cantante y bailarín mexicano de tan solo 27 años, posee una carrera musical consolidada. Ahora llega al Perú para deleitar a todos sus seguidores con un espectacular show en la cuarta edición del Entel Media Fest.

¿Qué van a ver de Jorge Blanco todos los que vayan al festival?

Va a ver de todo un poco. Es mi primera vez en el Entel Media Fest, el cual es una mezcla de mil cosas, hay desde youtubers hasta cantantes. Va a estar muy divertido, dinámico, hay arte también. En mi caso, voy a cantar mi música que ya los fans conocen y llevo bailarines, así que vamos a estar bailando también.

Bailas, cantas y actúas, pero en este momento estás muy enfocado en la música.

Sucedió así porque yo me metí a este medio por la música y la vida me llevó por el lado de la actuación y me encantó porque aprendí un montón de cosas y crecí mucho. Me abrió las puertas a que pudiera comenzar mi proyecto como solista.

¿Tenías claro lo que querías hacer desde pequeño?

Era mi pasión desde chiquitito porque yo cantaba por gusto en mi casa aunque, de hecho, era bastante tímido entonces, lo hacía para mí y ya, pero mis papás me decían que debía probar y hacer castings.

¿Cuál crees que ha sido tu salto a la fama?

Lo más grande que hice fue lo de ‘Violetta’ y este fue el trampolín más grande que tuve, nos llevó a todos lados como Latinoamérica y Europa. Además, aprendí un montón de cosas, me abrió tantas puertas y, gracias a eso, mi música está llegando a un montón de lados. Los fans han sido los mejores y los más fieles del mundo.

¿Hace cuántos años decidiste enfocarte netamente en la música?

Es algo que siempre tuve ahí pendiente, siempre estuvo ahí la cosquilla de hacerlo, pero fue en el 2016 que me metí de lleno a eso y con la disquera. Es un trabajo más lento que la actuación porque ahí te dan trabajo, grabas y listo. Aquí eres el jefe, decides, eres el que invierte y todo. Ya van casi cuatro años desde que empecé y es increíble.

Compones también. ¿Cuál es el género en el que más te manejas?

Es muy pop. Soy muy fan de lo que es pop, funk, soul y toda esa onda. Entonces, independientemente de que los ritmos en el pop vayan cambiando, trato siempre de meterle una influencia por ese lado para que haya algo refrescante.

En cuanto a la escena visual y coreografías, ¿eres de sugerir o te quedas al margen?

No, a mí me gusta involucrarme en lo mayor posible.

Ya estamos acabando el año. ¿Cuál sería tu balance?

Un año muy loco. Ha habido muchos cambios porque estuve viviendo en México y Los Ángeles, ahora ya traje todo a México. También altibajos emocionales porque perdí a alguien de la familia. Fueron cosas integradas que sé que me llevarán a algo nuevo... Ha sido un año de aprendizajes y cero negativo porque estuve sacando mucha música, lo cual ha hecho que crezca el proyecto.