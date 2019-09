Vanessa Saba: “Tengo mi lado oscuro, felizmente”

Por: Gabriel Gargurevich Pazos

Inició su carrera realizando comerciales de televisión a los 16 años. En el 96 concursó en Miss Perú. Un año después asistió a talleres de actuación, danza moderna e incluso baile flamenco. Así, participó en A Chorus Line, musical que le abriría las puertas para participar en exitosas series de televisión. El 2005 actuó en la película Un día sin sexo, del director Frank Pérez Garland, su esposo. Actualmente encarna a Verónica León en la serie ‘En la piel de Alicia’ y actúa en El Padre.

¿Una mujer en la actualidad debe ser autosuficiente?

Todas las personas deben ser autosuficientes, no lo diría solo de una mujer; finalmente, dependemos de nosotros mismos.

¿Cuándo manifiestas tu lado salvaje? ¿En Twitter?

Ja, ja, ja. Bueno, a veces me molestan algunas cosas que me dicen en Twitter. Pero en la intimidad es donde normalmente sale ese lado. Frank lo conoce.

¡Qué suerte de Frank!

Ja, ja, ja. Pero no estoy hablando solo de sexo, ¿ah? También de ira, de furia… Yo suelo ser tranquila, pero tengo mi lado oscuro, felizmente. Tanta quietud me puede perturbar…

¿Estás haciendo pole dance?

Sí, es mostro, pero muy difícil, y a veces hasta me da pánico ponerme de cabeza. Llevo unas cuantas clases, todavía estoy logrando cosas pequeñitas. Ya tengo algunos moretones…

¿Bailar ayuda a menguar las ansiedades?

Sí, a veces, sí, sobre todo si me ponen música de los ochenta, de mi época… El baile es catártico. Me encanta bailar.

¿Bailas con Frank en casa?

No, pero cuando salimos sí. A veces he bailado sola en mi casa, eso sí. Pero cuando salimos con Frank, a veces él baila solo por su lado y yo por el mío, tenemos nuestros espacios…

¿Cómo definirías tu relación con Frank ahora, en una sola palabra?

Sólida.

¿Cómo definirías el momento de tu carrera como actriz, ahora?

Renovación… Reinventarse… Llega un momento en que te aburres de ti misma… Dejé de fumar hace un año.

¿Qué cosa?

Cigarro. Dejé de fumar y eso me ha liberado un montón. Me había vuelto esclava. Pero ahora me siento liberada.

¿A qué edad fue tu primer beso?

A los 12, me parece.

¿Fue bueno?

No, ja, ja, ja.

¿Aceptarías si Daddy Yankee te ofrece un millón de dólares para ser la bailarina de su siguiente video?

¡Un millón de dólares! ¿Qué habría que hacer? ¿Es reggaeton?

Sí. ¿Nunca viste un video de Daddy Yankee?

¿Las chicas salen en bikini?

Digamos…

Si Daddy Yankee quisiera contratarme y pagarme esa cantidad, probablemente aceptaría; ¡con un millón de dólares haría como cuatro películas!

El Padre es una producción de La Plaza, pero las funciones son en el Teatro Marsano. De miércoles a domingo, a las 8:00 p.m.; los domingos a las 7:00 p.m. La dirección es de Juan Carlos Fisher.