Redacción LR

Para Johanna San Miguel, el rigor y los ensayos extenuantes son claves en su trabajo. Exigencias que se ven reflejadas en cada proyecto de la actriz peruana, quien ahora goza de un protagónico en la película Intercambiadas y que pronto hará su regreso televisivo con el programa 'Yo soy'.

Sofía Rocha tuvo una participación en Intercambiadas. ¿Qué recuerdos tienes de ella?

Para mí ella fue la mejor actriz que ha tenido el país. Sofía tenía esa particularidad de poder hacer un drama, como una comedia. Si bien ya no está físicamente entre nosotros, ella ha dejado un legado inmenso. Siempre estará presente entre nosotros.

¿Qué admirabas de ella?

Ella fue una actriz espectacular y jugaba mucho con las emociones. Yo me quedaba sorprendida cuando ella pasaba de un drama a una comedia de una manera tan auténtica y real. Ella tenía un don maravilloso y era una maestra.

Serás la nueva integrante de 'Yo soy'. ¿Cómo llegó la propuesta?

Ricardo Morán fue quien me llamó y no dudé en aceptar porque me gusta mucho el formato del programa.

¿Qué es lo que te gusta del programa 'Yo soy'?

Hay mucha gente que ha salido del programa y ha seguido una carrera. Existe un Juan Gabriel peruano, un José José y un Sandro que viven de su imitación y son felices. Creo que no hay nada más hermoso que vivir de lo que nos gusta hacer.

¿Y hay talento peruano?

Bastante diría yo. 'Yo soy' es un programa de imitación y lo que evaluamos es si la imitación es correcta. En el casting fue gente que tenía una voz maravillosa y nos resultó difícil decir que no, pero volvíamos a la premisa que es un programa de imitación.

Aún el programa no sale al aire, pero ¿qué tips le das a los aspirantes y a todo artista que desea sobresalir?

La palabra rigor es clave en mi trabajo. Hay que tener ensayos extenuantes, que es diferente a practicar y cuando se ensaya deben ser horas.

¿Cómo ha sido tu relación con Ricardo Morán y Katia Palma?

Ricardo es exigente y perfeccionista, eso me gusta porque la palabra exigencia no es negativa. Está bien ser exigente con tu trabajo y me gusta trabajar con él. Es lindo trabajar con gente a la que le tienes aprecio y admiración. Con Katia todo es muy rápido porque ella tiene la improvisación ahí, es rico trabajar con gente así.

¿Y extrañas tu personaje Queca?

Lo que extraño de ese personaje es que tiene muchas licencias, ella puede decir muchas cosas que yo no puedo decir porque es políticamente incorrecto y por eso Queca me encanta.

¿Planeas regresar con este personaje?

La gente le tiene mucho cariño y probablemente haya una presentación solo con mi personaje. ❖