“Vamos a abrir una guardería para las madres que estudien en la universidad”

Redacción LR

Cuando Gladys Morán era adolescente le dijeron que la Ingeniería Industrial era una carrera con pocas oportunidades para las mujeres en los años 80. Hoy, ella no solo es una exitosa ingeniera con estudios en Harvard, sino también fundadora de la Universidad María Auxiliadora de San Juan de Lurigancho. Ella apoya una educación de igualdad.

¿Por qué decidió estudiar Ingeniería Industrial?

Nunca dejé que mi género determine mi futuro. En mi casa siempre hubo una educación de igualdad, pero cuando decidí por ingeniería, muchos decían que no lo hiciera, porque en el Perú del 85 no se daban oportunidades para las mujeres en esa carrera. Cuando escuché eso, mi decisión se afianzó. Y estudié ingeniería contra todo.

¿Por qué regresaste al Perú para dedicarte a la educación?

Quise y quiero hacer patria con todo lo que aprendí en el exterior. Regresé para ayudar a jóvenes que con tantos obstáculos quieren seguir luchando, y esa lucha es la educación. Pasó el tiempo y las experiencias de las estudiantes hicieron que decida quedarme en Lima. Busco desarrollarme como profesional en la educación.

¿Cuántas estudiantes mujeres hay en la universidad María Auxiliadora de San Juan de Lurigancho?

El 76 % de nuestros estudiantes son mujeres. Muchas de ellas son adolescentes y madres solteras que van a clases con sus hijos. Es una política de la universidad permitir que ello ocurra en todas las carreras. El 43 % del personal directivo y academia son mujeres y yo espero que este año seamos el 50%.

¿Qué están haciendo para ayudar en sus estudios a las madres adolescentes?

Vamos a abrir un centro para madre e hijo donde se les permita tener a sus hijos. Vamos a agregar una pequeña guardería mientras ellas estudien. Es un proyecto definido para este año.

¿Por qué decides dar un enfoque de género a la universidad?

Dentro del sector con más necesidad del país, nosotras somos las que llevamos la peor parte. Según el INEI, el 19% de adolescentes en el país es madre. Creemos firmemente que si una madre se educa, su hijo se educará, porque con el ejemplo se educa, se cría.

¿Cuál es tu objetivo a largo plazo?

Quiero que mi trabajo contribuya al desarrollo de este hermoso distrito, San Juan de Lurigancho. Busco que ese sea mi legado, los años de estudio y lucha por mí y el distrito. Cuando alguien te diga que no puedes hacer algo, hazlo. Por el mismo hecho de ser mujer me debo exigir y me he exigido mucho. ❖