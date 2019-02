“Jamás seré influencer, tengo aspiraciones”

Redacción LR

Para ser diseñadora de modas, directora de arte y empresaria, Alejandra Palomino tiene carácter de influencer: cuenta con popularidad en Instagram; su imagen proyecta moda, estilo y estatus. Es propietaria de la marca de ropa Inmaculada, que ha inaugurado recientemente tienda en el Jockey Plaza.

¿Es superficial la moda, como se dice?

Es una industria donde existe superficialidad.

Explícame.

Si es una industria que está, dentro de todo, enfocada a la belleza, es imposible que no esté ligada a la superficialidad. Pero como cualquier industria, tiene niveles, tiene capas, más allá de lo que la gente ve.

¿Como qué capas?

Cuando va de la mano con el arte. Intento que mis campañas tengan un trasfondo.

¿Algún ejemplo?

Las gráficas que presentamos, la tipografía, todo tiene que tener una armonía. Ahí está lo difícil y lo complicado. Tienes que realmente crear una identidad de marca, que tenga sustancia.

Entonces ¿es válido unir el arte con la moda?

Definitivamente. La moda es una expresión de arte. Al haber estudiado Historia del arte, tengo un timeline de esta historia, pero a partir de lo visual. Una representación visual de lo que sucede en distintas partes del mundo.

¿Estás a la moda las 24 horas del día?

Hay formas de estar a la moda sin estar producida las 24 horas del día. Pero sí siento que puedo estar a la moda en buzo.

¿Estoy a la moda?

Todos tienen algo de moda (risas).

¿Has pensado en ser influencer?

Jamás seré influencer.

¿Por qué si pareces una?

Porque no. He tenido la oportunidad de hacerlo en algún momento, pero siento que no tiene que ver conmigo, ni es lo que estoy buscando. Tengo un perfil más académico, más empresarial, tengo aspiraciones.

¿Sacrificaste algo personal por dedicarte a ser empresaria?

Sí, creo que sí.

¿Qué cosa?

Tengo planes de seguir estudiando. Debo terminar.

¿La familia?

Siempre hay tiempo. A pesar de todo, encuentro un balance.

¿Es difícil emprender?

Definitivamente. Tienes que dar todo de ti. Tienes que ser como un pulpo que se encarga de todas las áreas porque estás empezando sola, ya que todavía no cuentas con un equipo.❧