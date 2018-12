Lucho Cáceres: “No encuentro ningún impedimento para que los ciegos actúen”

Redacción LR

Teodardo Cervantes Yangali

A pesar de su apretada agenda, el actor Lucho Cáceres encuentra en un grupo de teatro de pacientes del Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima (Cercil) la oportunidad para demostrar que las limitaciones están para romperse. Esta vez, en unión con José Antonio Herrera de Teatro en silencio presenta 'No te veo, no te escucho', la primera obra en Perú realizada por ciegos y sordos.

¿Cómo llegaste a dirigir un grupo de teatro de ciegos en Cercil?

Llegué hace nueve años por Ximena Ramírez, la directora, compañera de Derecho en la U. de Lima. Me invitó, y de inmediato me conecté con los chicos y el lugar.

¿A qué te refieres con “conectar”?

Este lugar me pareció particular por el sonido de los bastones, la gente ciega caminando, en muchos casos hasta tropezándose, que se tomen fotos conmigo. Estas cosas llamarían la atención de cualquier persona. Es como si vieras a un sordo con walkman y dices “¡Qué loco!”. Eso fue una puerta a un mundo que sigo explorando aún después de 9 años.

¿Lo viste como un desafío?

Sí, lo vi como algo donde podría aprender, divertirme. Por ejemplo, desde el primer día reconocí que la mayoría de ciegos habían visto en algún momento, que casi el ciego congénito no existe, son mínimos. Casi todos me habían visto por mis personajes en TV.

¿Cómo viviste la experiencia de ser ciego durante un día?

Fue genial. Te vendan los ojos, sales a la calle y te das cuenta de la indiferencia de la gente, como cuando estás en un paradero y nadie se ofrece ayudarte a cruzar la pista.

¿Te sirvió para entender al elenco?

Claro, además te hace dar cuenta de la invisibilidad de la discapacidad. Es importante que se vea, sensibilizar sobre el tema. Es bien raro, porque creo que la discapacidad más popular es la ceguera. Me parece que en las películas, los personajes con limitaciones casi siempre son ciegos. Son los más visibles porque tienen los lentes, el bastón, y es como si tuvieran un letrero: “Soy ciego”.

¿Qué significa para ti 'No te veo, no te escucho'?

Estoy emocionado. Es una maravilla lo que hemos hecho con José Antonio Herrera. Al inicio no sabíamos qué íbamos a hacer. Solo teníamos las ganas de juntarnos, pero a veces no es suficiente. Vi lo que hacían en Teatro en silencio, y pensé que lo peor que nos podría pasar, en caso no se nos ocurra algo, sería contar la historia de cómo nos juntamos. Lo que hacemos ahora y nos quedó genial.

¿Cómo fue esta experiencia de trabajar con personas sordas?

Creo que las discapacidades sensoriales no son obstáculos para interpretar o actuar. En el caso de las personas sordas, si no está José Antonio, no podría. Asimismo, considero que, en concreto, no encuentro ningún impedimento para que los ciegos actúen. Claro, siempre deberían interpretar personajes como ciegos.