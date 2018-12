Redacción LR

Más de cien películas se proyectarán en Lima en el Festival Transcinema, una iniciativa de John Campos. Este es el sexto año consecutivo.

¿Cuándo te interesaste por el cine?

Salí de un colegio militar y sabía que quería hacer algo creativo, pero no sabía qué. Entré a ciclos de cine y me di cuenta de que podía ver películas distintas y luego trabajar sobre eso. Luego, estudié para ser cineasta, pero no me gustó la realización de películas, entonces me metí de fondo a la crítica de cine.

¿Te sentías cómodo haciendo crítica de cine?

Era divertido y estresante, hasta que me seleccionaron para un taller en Argentina para jóvenes sobre cine. Me di cuenta de que podía apuntar más allá, regresé y busqué algún cineclub, poco a poco me fui profesionalizando. Ahora, vivo o sobrevivo solo del cine.

¿Ahí empieza Transcinema?

Yo hacía programación de cine, hacía contenidos para festivales y, cuando tenía 24 años, fue cuando me di cuenta de que no había un espacio de cine documental acá. El Ministerio de Cultura convocó un concurso que ganamos y nos apoyamos en ese fondo para hacerlo posible. Este es el sexto año del festival y cada uno trae cambios en el equipo de trabajo, pero la idea es la misma. Queremos mostrar películas interesantes que despierten la curiosidad en los espectadores.

¿Cómo ves la industria de cine en el Perú?

No hay una industria de cine en el Perú y cada área del medio está precarizada, es como un cachuelo. Por ejemplo, haces un cachuelo haciendo luces en películas y cuando no hay trabajo en eso, haces publicidad. Eso ocurre porque no hay un panorama óptimo. Sin embargo, hay una mayor satisfacción de hacerlo acá y construir algo que hacer un festival en un lugar donde todo está armado. Siempre en las clausuras decimos que si pudimos hacerlo, lo haremos un año más. Vamos contando de a uno.

¿Reciben algún tipo de apoyo?

El Perú es un lugar precarizado para el trabajo cinematográfico. Como cualquier peruano que se recursea, debemos hacer todo en base al dinero que tenemos. Principalmente tenemos apoyo de centros culturales, que nos dan la infraestructura necesaria. ❧