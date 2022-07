Horóscopo de hoy, sábado 2 de julio: guía diaria de lo que te depara tu signo zodiacal

Revisa el horóscopo de hoy, 2 de julio, y también las predicciones de ayer. Lee tu horóscopo diario gratuito más preciso que te dice lo que te depara la suerte en el amor, trabajo y salud. Conoce tu compatibilidad, elemento y planeta regente para Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El famoso tarotista Jhan Sandoval comparte el horóscopo diario a través de La República. En esta nota, también podrás ver algunos rituales para conservar el trabajo, ritual para tener un gran fin de semana y otros temas más. Sigue leyendo para conocer todos los detalles.

Aries (marzo 21-abril 20)

Has tenido noticias no tan favorables respecto a la economía o tus proyectos laborales. No desesperes, esta situación será pasajera, puesto que llegará a tus manos una oferta muy ventajosa.

Tauro (abril 21-mayo 21)

Esa persona que te sorprende con sus conocimientos no tiene buenas intenciones. Si te dejas llevar por su encanto o sus propuestas, luego intentará sacar ventajas que podrían perjudicarte.

Géminis (mayo 22-junio 21)

Estás comprobando la falta de compromiso de parte de algunos compañeros. Es posible que decidas romper con algunos lazos para establecer nuevas y mejores alianzas para tu crecimiento.

Cáncer (junio 22-julio 22)

Te has esforzado por mejorar el ambiente doméstico o familiar. Hoy habrá un buen clima a tu alrededor. En el amor, tu constancia hará que esa persona confíe en ti y se propicie una reconciliación.

Leo (julio 22-agosto 23)

Tendrás una conversación con una persona que será muy severa, pero que dirá cosas ciertas que te harían recapacitar. Hoy evaluarás tu proceder y serás consciente de aquello que debes de cambiar.

Virgo (agosto 24-septiembre 23)

Necesitas generar más dinero. Es posible que lleguen a tu mente nuevas ideas que compartirás con alguien que sabes puede apoyarte. Esta vez sé constante y concretarás tus proyectos.

Libra (septiembre 24- octubre 23)

Estarás abocado a cosas que te brinden placer o satisfacción, pero llegada la tarde el ambiente cambiaría radicalmente por un evento imprevisto que surgirá. Paciencia, todo estará bajo control.

Escorpio (octubre 24-noviembre 22)

Es posible que te cruces con una persona poco tolerante e impaciente. No es conveniente caer en provocaciones. Tienes la capacidad para manejar la situación y llegar a un acuerdo.

Sagitario (noviembre 23-diciembre 21)

Tus dudas te han hecho replegarte y tomar distancia de alguien que llamaba tu atención. Esta persona ahora te buscará exigiendo respuestas. No evadas la situación y trata de conciliar.

Capricornio (diciembre 22-enero 20)

El día lo comenzarás enfrentando una serie de obstáculos laborales o domésticos. Al finalizarlo, todo volverá a la calma y es posible que surja un encuentro con alguien que llama tu atención.

Acuario (enero 21-febrero 19)

No permitas que los problemas económicos que estás enfrentando te lleven a pelear con las personas que amas. Busca un espacio para meditar en soledad, es así como hallarás las soluciones.

Piscis (20 de febrero-marzo 20)

Si te sientes agotado por un exceso de responsabilidades, ha llegado el momento de soltar toda esa recarga y descansar. De lo contrario, empezarías a cometer errores por fatiga y no te conviene.