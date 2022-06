Perú vs. Australia: vidente da a conocer revelador pronóstico

A pocas horas del repechaje entre Perú vs. Australia, muchos buscan saber qué nos deparan los astros ante tan importante clasificación. Por ello, cientos de personas desean averiguar el futuro y tratar de calmar las ansias.

Fue el vidente Mossul Vega quien hizo una revelación sobre el próximo desempeño de la Bicolor ante los Socceroos este lunes 13 de junio a la 1.00 p. m.; asimismo, fue consultado por la cantidad de goles que podría anotar nuestra selección.

¿Le ganaremos a Australia? Esto es lo que dice el vidente Mossul

El vidente, quien predijo que Australia iba a competir con nuestro país en repechaje, además de vaticinar que Real Madrid iba a ganar la Champions League 2022, inició su discurso haciéndole un pedido especial a los astros. “Que el universo conspire con todos los peruanos este lunes porque tenemos que ganar”.

“Va a ser un partido bien reñido, bien complicado, pero le sale al Perú una carta que nos favorece bastante y no habla que las cosas van a ir con fuerza, la carta del mundo, que Perú sí va a ir al mundial , va a ir con buena energía, con vitalidad”, señaló el vidente.

Perú vs. Australia: Vamos a ganar, pero tengamos calma

No todo será fácil, según Mossul. El campo de fútbol se convertirá en uno de batalla, pues ambas naciones buscan llevar a su país al Mundial Qatar 2022. No obstante, el astrólogo recomendó tener calma. “Estas cosas en los 90 minutos se define, pero eso sí, hay que ponerle ganas, mucha fuerza y fe”, apuntó.

¿Hay score?

Fue en el programa “Al sexto día” donde el vidente realizó la predicción alentadora hacia Perú. No obstante, también fue consultado por los posibles goles dentro del campo de juego. “Hay que ser sinceros y directos a todo el público que nos ve, no somos tampoco adivinos, podemos adivinar el futuro de las personas, pero las cartas no nos dicen números, fechas, horas, es mentira” .

Perú vs. Australia: alineaciones probables