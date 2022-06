Horóscopo de junio 2022 por Mhoni Vidente: las mejores predicciones y pronósticos para los 12 signos zodiacales

El mes de junio ya empezó y por ello es importante conocer lo que te deparan los astros para los próximos 30 días, según las predicciones de Mhoni Vidente en los signos de Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

Horóscopo de junio 2022

Mhoni Vidente predice tu futuro de junio en los aspectos del dinero, salud, amor y trabajo. Además, te brinda tus números mágicos, días de suerte y color predilecto para cada signo del zodiaco. Imperdible.

Horóscopo mensual para Aries

En las cartas de tarot, sale la de ‘La templanza’, que definitivamente va a ser un mes de tener calma y paciencia a fin de que todo se resuelva. Vas a poder avanzar en cuestiones económicas y personales. Además, vas a salir de viaje dos veces: una por cuestiones familiares y otra por trabajo.

Tienes que ser más discreto en tus planes y metas para que no despiertes tanto la envidia. Será un mes de logros. En cuestión de pareja, va seguir todo igual. Si estás soltero, te vienen amores nuevos.

Números mágicos: 7 y 13

Días de suerte: 4, 9 y 27 de junio

Color: plata.

Horóscopo mensual para Tauro

La carta de ‘Los Ángeles’ nos dice que el arcángel Metatrón es el que te va a ayudar. Es muy importante y te va a quitar de muchos problemas que venías sufriendo.

Cree en ti para que puedas lograr lo que necesitas. No dudes, te va a ir muy bien y trata de ser más calmado. La carta del ‘Emperador’ muestra que viene un ascenso en cuestiones laborales o te van a pagar un dinero que te debían.

Número mágicos: 5 y 21

Días de suerte: 7, 9 y 18 de junio

Color: verde.

Horóscopo mensual para Géminis

Vas a seguir teniendo suerte, abundancia y, sobre todo, prosperidad laboral. Estimula las cosas buenas y positivas que tiene la vida, ya no trates de entender a los demás o componer las situaciones. Es el momento de ser feliz en todas las condiciones. El arcángel Gabriel es el que te va a ayudar, debes estar consciente qué es lo que quieres en la vida, qué esperas y a dónde vas a fin de analizar ese plan de vida.

Mucha estabilidad amorosa, propuesta para casarse o vivir juntos. Ya deja esos amores tóxicos. Es un mes brillante para ti, puedes hacer cualquier cosa.

Número mágicos: 3 y 34

Días de suerte: 6, 10 y 23 de junio

Color: amarillo.

Horóscopo mensual para Cáncer

Este mes va a ser de buena suerte en cuestiones de lotería y azar. Vas a poder encontrar el verdadero amor. Viene una propuesta nueva en cuestiones laborales, siempre analízalas bien, toma las decisiones correctas, trata de ser más consciente.

El arcángel Miguel te va a proteger todo el mes, tienes que volver a empezar, es el momento de crecer, no temas a equivocarte. La carta de la ‘Rueda de la fortuna’ nos dice que tuviste meses económicamente bajos, pero ahora en junio tendrás abundancia.

Números mágicos: 12 y 24

Días de suerte: 10, 15 y 28 de junio

Color: blanco.

Horóscopo mensual para Leo

Va a ser un mes fuerte, de muchas decisiones. Has pasado por muchos problemas, conflictos y ahora las energías se alinean a tu favor. Trata de sanar tus energías y de avanzar. El arcángel Rafael te va a ayudar, así que pide que te sane todos los problemas y toma decisiones con la mente, no con el corazón.

El poder que tienes en cuestiones de energía positiva es brillante. Te viene una propuesta muy buena. Es momento de mover energías. En cuestiones amorosas, es bueno que estés solo durante un tiempo.

Números mágicos: 11 y 43

Días de suerte: 7, 13, 19 y 22 de junio

Color: durazno.

Horóscopo mensual para Virgo

Te vas a alejar un poco de la familia para hacerte más independiente y fuerte. Recuerda que la mejor inversión es un mismo. Pide prestado si realmente necesitas el dinero. Si no, arréglatelas tú mismo para que no estés arrastrando problemas del pasado.

No confíes tanto en las amistades o compañeros del trabajo, no compartas tanto de tu vida. El arcángel Jofiel te va a ayudar a crecer, ya que es un mes de decisiones para ti.

Números mágicos: 1 y 20

Días de suerte: 6, 9, 17 y 25 de junio

Color: naranja.

Horóscopo mensual para Libra

Este va a ser un mes de cambios radicales para estar mejor y crecer. No trates de enfocarte en algo que no tiene solución o que no tiene algo más benéfico para ti. Cuidado con los amores ajenos que no te llevan a nada. El arcángel Miguel te dice que vas a tener un buen mes, vas a estar feliz y placentero, vas a tener un desarrollo económico y profesional. Se vienen muchas bendiciones.

Números mágicos: 9 y 26

Días de suerte: 2, 11, 20 y 29 de junio

Color: azul.

Horóscopo mensual para Escorpio

Vas a tener que centrarte en ti mismo y reinventarte, recuerda que tu elemento es el agua y te hace muy sensible. Relájate y haz crecer el dinero. Recuerda, no tomes tan a pecho lo que digan de ti, no creas todo lo que te diga.

El arcángel Metratón es el que te va a ayudar para que sanes tu alma y tu espíritu. Te vienen mejores oportunidades de trabajo, amistades y relaciones. Vas a poder tener esos lazos fuertes con tu familia para estar bien.

Números mágicos: 6 y 23

Días de suerte: 5, 13, 20 y 27 de junio

Color: fucsia.

Horóscopo mensual para Sagitario

Las energías van a estar en movimiento y el arcángel que te va a estar ayudando es Gabriel, quien te dice que es el momento de actuar para comenzar a crecer.

Es importante que te liberes del pasado, se aproxima un futuro prometedor, te recomiendo que vivas el presente. Arregla los problemas que tengas con la familia. Cuida tus cosas personales y reinvéntate.

Números mágicos: 15 y 19

Días de suerte: 4, 7, 19 y 23 de junio

Colores: verde, rojo y blanco.

Horóscopo mensual para Capricornio

Vas a estar un poco acelerado, trata de calmarte y ser un poco más consciente de tus palabras y acciones. No es bueno decir mentiras ni todas las verdades, trata de ser un poco más prudente, el que se enoja pierde.

Recuerda seguir ahorrando y pagar tus deudas. Próximamente te va a llegar un dinero. Vas a salir de viaje. El arcángel Rafael te va a ayudar, vas a poder crecer económicamente, profesional y personalmente.

Números mágicos: 8 y 30

Días de suerte: 3, 7, 19 y 24 de junio

Colores: azul.

Horóscopo mensual para Acuario

Va a ser un mes de crecer profesional y mentalmente. Trata de dormir más, de dejar a un lado el celular, concéntrate en descansar. En cuestiones amorosas, trata de no convencerte que es la mejor situación que estás viviendo. Si no te gusta, cambia o vete.

El arcángel Miguel te está dando un comienzo de vida, una nueva etapa. Este mes te va a llegar una propuesta muy buena, trata de negociar.

Números mágicos: 17 y 22

Días de suerte: 3, 8, 20 y 26 de junio

Colores: naranja y amarillo.

Horóscopo mensual para Piscis

Va a ser un mes completamente entregado a ti, a entender que es el momento de valorar, de encontrar a la persona ideal en tu vida, no clavarte tanto con alguien, que no dependa de otras personas tu estado de ánimo.

Va a ser un mes de salir de viaje, vas a tener un golpe de suerte. Estas predestinado a tener éxito en este mes. El arcángel Gabriel te va a encaminar a estar mejor, es el momento de actuar conforme a lo que deseas en la vida.