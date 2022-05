Horóscopo mensual mayo 2022: predicciones de Mhoni Vidente

Horóscopo mensual | Horóscopo de mayo | La tarotista Mhoni Vidente muestra qué te depara el futuro en las áreas de salud, amor y trabajo, según tu signo del zodiaco. Conoce sus predicciones y descubre qué te dicen sus acertadas cartas para este mes de mayo 2022.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que viene también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 31 días.

Horóscopo de mayo 2022

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de mayo para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Durante mayo vendrá para ti la oportunidad de un nuevo trabajo y bien pagado. Asimismo, recuerda que en este mes tu signo tiende a renacer en su forma de pensar y elevar tu energía hacia lo positivo; por eso, te recomiendo mantenerte en comunicación con lo divino y meditar más en tu vida diaria.

Recibes una invitación para salir de viaje este mes en compañía de tu pareja. Serán días de volverse a enamorar y más con los aries, quienes no saben estar sin alguien a su lado. Cuida tu dinero y evita prestar; te pueden robar la suerte, así que solo presta a familiares y seguirá la prosperidad en tu vida. Concluyes el pago de tu carro y planeas cambiarlo por uno más reciente. En este mes llegará un dinero extra por cuestión de lotería con los números 27 y 68.

Cuídate de los chismes y malas energías que te rodean. No platiques tus planes y aléjate de las malas amistades; tu signo es el carnero y eso te convierte en presa de las malas personas. Obtienes un reconocimiento por un nuevo proyecto de trabajo. Intenta dormir para recuperar tu energía y deja a un lado el celular.

Tus mejores días en este mes serán 13,17 y 27 de mayo.

Horóscopo mensual para Tauro

Sigues de suerte en mayo, recuerda que es tu cumpleaños, por lo que siempre se renueva tu energía positiva; usar ropa blanca y mucho perfume, así alimentarás la fortuna en todo. Sacas la visa y en temas de residencia intenta asesorarte muy bien con un abogado. Llega un dinero extra por comisiones y utilidades; trata de invertirlo en ti, ropa o un buen carro no te harán nada mal.

Te buscan para hacer un negocio nuevo de comunicación o alimentos, esto te ayudará a gozar de mayor abundancia. El matrimonio o vivir juntos se presentará en tu vida, pero siempre piensa antes de actuar para que después no te arrepientas. Mantén el cuidado de dolores estomacales o problemas de la vista, pues será tu punto débil todo el mes.

Recibes regalos que no esperabas y eso te pondrá muy feliz. Los mejores días de mayo serán el 05,07 y 29 de mayo, aprovéchalos para realizar nuevos proyectos de vida. Asegúrate de terminar tus estudios profesionales y no aplaces nada de lo académico sin concluir. No dejes para mañana lo que puedes hacer hoy.

Tus números de la suerte todo el mes serán 51 y 71.

Horóscopo mensual para Géminis

En este mes, la suerte estará de tu lado en cuestiones de trabajo y cerrarás esos proyectos que tenías pendientes. No olvides que también en mayo empieza tu mejor ciclo porque celebras tu cumpleaños y eso ayudará a renovar por completo tus deseos. Unos amigos se alejarán de ti por cuestiones de chismes y malas energías, pero recuerda que todo fortalecerá tu energía, estarás más sana y sin tantos tropiezos.

En el amor eres muy difícil de complacer, pues tienes una dualidad en tu signo, el gemelo y te confunde sobre si la perfección de la persona con la que estás en ese momento es la ideal; conoces a alguien y te emociona más; aprende a diferenciar entre el amor y la pasión, así que trata de ser más fiel y feliz contigo mismo. Recibes una invitación para un viaje durante mayo y será muy bueno para tu signo.

Obtienes dinero por cuestiones de una deuda del pasado. No tomes los problemas de otros como tuyos y aprende a sacudirte las malas energías. En el amor tendrás mayor compatibilidad con Libra y Aries.

Tus mejores días serán el 10, 22 y 29 de mayo.

La suerte te acompañará con los números 23 y 38 todo el mes.

Horóscopo mensual para Cáncer

Mayo será un mes lleno de buenas oportunidades, tanto de crecimiento laboral como personal. Siempre el quinto mes del año para tu signo es muy significativo, pues tomas las decisiones más importantes de tu vida. Por fin resuelvas una situación familiar que te tenía muy preocupado. Concluyes pagos de deudas y comienzas a ahorrar.

Ten cuidado con tu pareja amorosa, tu signo es agua y esto te vuelve muy celoso; a veces, en el amor, tu mente crea situaciones falsas, así que contrólate y no celes tanto. Recibes un dinero extra por cuestiones de una deuda. En el trabajo, saldrá personal y ajustarán a tus compañeros que son muy importantes en tu vida laboral.

Sigue con el ejercicio y la dieta que ya te estás viendo excelente; la disciplina debe ser muy importante en tu vida. Máxima precaución con tus pagos de tarjeta y fraudes. Sales de viaje o te invitan unos días a pasarla con tus amigos. En el amor siempre llegará la persona ideal, solo trata no te precipites en buscarla, deja que el destino haga su labor.

Los mejores días del mes serán el 3,14 y 25.

Los números de la suerte son el 18 y 20.

Horóscopo mensual para Leo

El mes de mayo será de muchas nuevas aventuras en tu vida, decide cambiar por completo tu forma de pensar y actuar para gozar de mejores oportunidades de crecimiento en lo laboral y personal. Recuerda que tu signo es muy fuerte y bueno para los negocios, pero siempre se desanimas muy rápido porque el lema de tu signo es que todo funcione muy rápido; los de tu signo son desesperados, por eso debes aprender a tener mayor control sobre tus emociones. Cuida el dinero, trata de ahorrar y sé más precavido en tus finanzas.

En cuanto al amor, te rodean muchos amores del pasado; en este mes intenta cerrar círculos y empieza a conocer personas afines a ti, sobre todo del signo Acuario, Aries y Cáncer, serán tu pareja ideal. Tendrás que resolver un asunto legal de la mejor manera. No seas tan intenso en tu vida diaria y aprende a dejar los vicios que no son buenos para ti. Aprende a ser consciente de todo lo que te propones en la vida. Cuidado con los pleitos en tu familia, sé prudente.

Tus mejores días del mes de mayo serán 7,11 y 23.

Tus números de la suerte serán 14 y 22.

Horóscopo mensual para Virgo

Mayo será un mes muy especial para ti, vendrán sorpresas que no esperabas en diferentes cuestiones, como asuntos legales. Te recomiendo que en este mes uses mucho perfume para que las buenas energías estén presentes. Recuerda dejar a un lado la flojera, poner en acción tu cuerpo y seguir con el ejercicio y una dieta saludable; como viene el verano, podrás lucir tu cuerpo. Te piden un consejo y será para arreglar un asunto de traición e infidelidad.

Recibes la invitación para salir de viaje con tu familia. Recuerda ser más profesional en tu trabajo y no dejar que las malas energías inunden tu vida. En el amor tendrás que darle mucho apoyo a tu pareja por culpa de una enfermedad; para eso son los compañeros sentimentales, brinda el apoyo en el momento que más se necesita. A los Virgo que están solteros les vendrá un amor nuevo del signo de Piscis o Tauro, que será muy compatible.

Tus mejores días del mes de mayo serán 08, 12 y 26.

Tus números de la suerte serán 13 y 66.

Horóscopo mensual para Libra

Mayo va ser un gran mes para los Libra, por fin decides cambiar de actitud para renovarte y tener una mentalidad triunfadora en todo lo que te propongas, eso te va ayudar a estar mejor en todos los sentidos. Tendrás oportunidad de cambiar de trabajo, pero no solo eso, también vas a cerrar proyectos económicos.

Recuerda que siempre en el quinto mes a tu signo lo reina la abundancia, hay cambios en lo personal y en el amor, tendrás una pareja estable y te pedirán matrimonio. Tus signos más compatibles son Tauro y Acuario, con ellos te sentirás mejor. Arreglas problemas de pensión alimenticia o divorcio, tu carácter no es débil simplemente no te gustan los pleitos, por eso lo mejor mantenerse alejado de las malas energías.

Tus números de la suerte son el 16 y 50.

Tus días de más suerte van ser el 9, 15 y 24,

Horóscopo mensual para Escorpio

Tus energías van estar más despiertas que de costumbre, vendrá la intuición para darte la señal de qué camino tomar en cuestiones de trabajo y vida personal. Tendrás un golpe de suerte, trata de combinarlo con tu día de nacimiento. Ten cuidado con problemas de salud y alteración de los nervios.

En tu trabajo va a haber cambios para tener un mejor puesto y aumento de sueldo. Llegará un amor prohibido, solo recuerda que no enamorarte. Ya no arregles los problemas de los demás, solo da tu opinión. Tendrás más contacto con lo espiritual, eso te va ayudar a sanar las heridas del corazón. Tu signo tiene que estar contacto con la naturaleza para sentirse bien, somos lo que comemos, sigue comiendo sano y no dejes el ejercicio.

Tus mejores días van ser 15, 20 y 29

Tus números de la suerte son 17 y 25.

Horóscopo mensual para Sagitario

Mayo es de buena suerte, por fin terminas ciclos de negocios que tenías pendientes. En la vida debes ser administrado con tu tiempo para poder cumplir tus metas. Cierras un ciclo de una relación amorosa, piensa en darte un tiempo para ti. Terminas de pagar una deuda y por fin ahorras para aumentar tu patrimonio en este mes, pon en orden tu papelería de visa y pasaporte porque te van invitar a ir de viaje.

Cuidado con el Sol si vas a salir a caminar y hacer ejercicio, tu punto débil es la piel. Viene un examen para subirte de puesto y tener otra categoría. Ayudas a tus padres con su pensión o seguros social. Es muy importante defender tus ideales en la vida, por eso no te dejes influenciar por alguien más en hacer lo que no deseas.

Tus mejores días van ser 2 ,6 y 21.

Tus números de la suerte son 26 y 46.

Horóscopo mensual para Capricornio

Vendrá la oportunidad de un trabajo nuevo y bien pagado. Tendrás una renovación en tu forma de actuar para elevar tu energía a lo positivo. Llega la invitación para salir de viaje con tu pareja, serán días de mucha felicidad. Ten cuidado con tu dinero y trata de ser más discreto en tus triunfos porque levantas muchas envidias.

Cuídate de las malas amistades, tu signo es muy confiado y eso te hace pasar malos momentos. Es el momento de tomar la decisión de ser feliz, si quieres a esa persona díselo y verás que vas a vivir unos días de mucho amor. Recibes un reconocimiento económico por un proyecto nuevo de trabajo y te pagan tus utilidades. Sigue con el deporte y una buena dieta que ya te estás viendo de lo mejor.

Tus mejores días van a ser 1 ,13 y 24.

Tus números de la suerte en juegos de azar: 30, 28 y 64.

Horóscopo mensual para Acuario

Sigue la buena suerte en este mes, las energías positivas están de tu lado, sé más discreto para que no te hagan mal de ojo porque vas a renovar tu vida. Pones en paz tu corazón y decides comenzar de nuevo, tu signo es muy coqueto, eso hace que llegue pronto un nuevo amor. Tramitas tu visa o pasaporte para hacer un viaje al extranjero, también te llega un dinero extra por comisiones o utilidades.

Te buscan tus jefes para darte un nuevo puesto y mejor sueldo. Cuídate de dolores de espalda y huesos. Termina tus estudios profesionales. Sabrás del embarazo de una hermana. Piensa en alguien de Aries o Libra, platica con esa persona para quedar en paz, ten cuidado con robos y perdidas.

Tus mejores días van a ser 14 ,19 y 28.

Tus números de la suerte son 31 y 76.

Horóscopo mensual para Piscis

Será un mes de estar con muchas actividades de trabajo y estudios. Te vuelvas a enamorar de alguien de Aries, Cáncer o Escorpión, va a ser muy compatible contigo. Tu signo son dos peces y siempre necesitas de una pareja para sentirte completo. Trata de guardar dinero para pagar la tarjeta de crédito. Cuídate de las traiciones de amigos del trabajo.

Haces cambios en tu casa y compras muebles. Te busca un familiar para invitarte a una boda o bautizo, será días de estar en constante renovación personal, ten más comunicación con lo divino. En estos días las energías positivas van estar de tu lado, cierra cualquier problema legal porque saldrás victorioso. Piensas en tener un hijo, aunque sea tu como padre soltero.