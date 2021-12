¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, jueves 9 de diciembre del 2021?

Lee las predicciones del tarot y lo que te deparan los astros según tu signo zodiacal. Si eres Cáncer, puede revisar este jueves 9 de diciembre los designios que te presenta Jhan Sandoval. El experto en la lectura del futuro te muestra sus recomendaciones para el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Además, recuerda que también puedes consultar los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y para saber qué dice la astrología para todo el mes, repasa el horóscopo mensual de La República.

Horóscopo de Cáncer

De un momento a otro te harían responsable de una actividad que te costará manejar con cierta rapidez. No desesperes, si te organizas y convocas a las personas adecuadas, todo se resolverá.

Cáncer

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Predicción semanal para Cáncer

Semana de estar con mucha prisa en tu tareas de escuela y de trabajo recuerda que tu signo es el más cumplido en sus deberes profesionales y siempre te presionas de más para salir adelante así que trata de serenarte y cumplir con todo lo necesitas en estos días, tomas un curso de idiomas o diseño de imagen, recibe un dinero extra por tu aguinaldo o comisiones laborales, trata de invertirlo en ti mismo y recuerda que siempre el cáncer vive de su imagen.

Ya no busques a ese amor que se fue recuerda que si no te habla no le interesas así cierra ese círculo en tu vida y trata de conocer más personas compatibles y tus signos mejores son acuario, piscis y libra, tus números de la suerte son 23,01 y trata de usar más el color azul fuerte que va a ser de protección.

Ya no seas tan dramático contigo mismo recuerda que siempre vas a tener solución a tus problemas, un amor nuevo te va a regalar algo que te va a gustar mucho, ya no lo pienses más y decidiste a poner ese negocio de ropa o venta de zapatos que te va a ir de lo mejor.

Cáncer: últimas predicciones

8 de diciembre de 2021: Podrías contemplar la posibilidad de cortar radicalmente con tu labor para vincularte en algo diferente. Aunque la decisión no sea fácil, con el tiempo podrás ver los beneficios económicos.

7 de diciembre de 2021: El desorden que hay a tu alrededor está haciendo que pierdas el control y esto afecte tu estado mental o nervioso. Tendrás el apoyo de las personas correctas y podrás recuperar el equilibrio.

6 de diciembre de 2021: Esa persona que te ha lastimado no te ha pedido disculpas y por más que intente acercarse estarías actuando con indiferencia. Sé más directo, de lo contrario no entenderá tu actitud.

5 de diciembre de 2021: Algunos asuntos familiares te han hecho esclavo de tu hogar. Tus amistades son conscientes del poco tiempo que tienes para divertirte y hoy te buscaran. Date un espacio y relájate.

4 de diciembre de 2021: Ahora que esa persona se muestra interesada en conocerte, actuarás con cierta inseguridad y distancia. Evita la inconstancia o la dualidad, luego se alejaría y podrías arrepentirte.