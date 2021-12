¿Qué dice el horóscopo de Cáncer hoy, domingo 5 de diciembre del 2021?

2 de diciembre de 2021: Estás siendo muy emocional y no estarías entendiendo los motivos que te alejaron de esa persona. Tienes que recuperar el equilibrio para que puedan dialogar y ambos entenderse, recuérdalo.

1 de diciembre de 2021: Tienes deseos de enfrentar a esa persona que sabes no es transparente, pero no te conviene rivalizar directamente. Es alguien que tiene herramientas para contraatacar, ve con cuidado.