¿Qué dice el horóscopo de Tauro hoy, lunes 29 de noviembre de 2021?

Lee AQUÍ el horóscopo diario de Tauro para hoy, lunes 29 de noviembre de 2021 y conoce las predicciones y consejos más acertados para tu destino, según Jhan Sandoval. El amor y los proyectos de este signo podrían ver cambios durante la jornada, al igual que la salud y la economía de este y los demás signos zodiacales: Aries, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

¿Quieres saber qué mas te depara el destino a poco de terminar el mes de noviembre? Revísalo en La República con el más acertado horóscopo mensual, y sigue las pistas que te da la astrología con el horóscopo de ayer y de todos los días.

Horóscopo de Tauro

Tendrás que sacrificar ese proyecto que crece lentamente para apostar por algo diferente que genere crecimiento inmediato. En el amor, sientes que esa persona no es sincera. Busca aclaraciones.

Tauro

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Tauro: últimas predicciones

28 de noviembre de 2021: No hagas promesas que no puedas cumplir. Hoy te sería complicado realizar todas las actividades que tienes en mente y es posible que esto afecte lo planificado con algunos familiares.

27 de noviembre de 2021: Asistirás a una reunión de tipo laboral donde te rodearan personas honestas y con deseos de trabajar. El proyecto que idearán será positivo y no descansarás hasta convertirlo en una realidad

26 de noviembre de 2021: Te sientes en la necesidad de hacer un cambio, pues hay proyectos que no han dado los frutos que esperabas. No te aventures a nada si no evalúas bien las consecuencias. Espera y analiza.

25 de noviembre de 2021: Ese tiempo de espera termina. Llega una gran oportunidad de crecimiento que no debes de desaprovechar. Es posible que te relaciones con personas del extranjero o decidas realizar un viaje.

24 de noviembre de 2021: El prestigio que estás logrando es envidiado por alguien que no tendrá reparos en hacerte notar su molestia. Podrás identificar a esta persona y deberás de mantener distancia, será lo mejor.