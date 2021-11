¿Qué dice el horóscopo de Escorpio hoy, lunes 29 de noviembre de 2021?

Lee AQUÍ el horóscopo diario de Escorpio para hoy, lunes 29 de noviembre de 2021, según la acertada lectura del tarot de Jhan Sandoval. Conoce qué pasará con tu trabajo y otras actividades en esta jornada, y revisa las predicciones para el amor, la salud y el dinero de tu signo zodiacal y de todos los demás: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.

El mes de noviembre está cerca de llegar a su fin y en La República te traemos también el horóscopo mensual más completo para que lo cierres de la mejor manera. Asimismo, consulta los mensajes de los astros para ti, tu familia y amigos con el horóscopo de ayer, de mañana y de todos los días.

Horóscopo de Escorpio

Últimamente estás cargando con una serie de responsabilidades que te viene agotando de sobremanera. Es el tiempo de tomar una distancia para descansar y relajarte, lo necesitas.

Escorpio

Signo de Agua: Es el segundo signo de este elemento. Si Cáncer son los ríos y Piscis el mar, a Escorpio le corresponde las aguas pantanosas y estancadas. Es profundo y sensible por este elemento, no obstante, al ser un signo de cualidad fija tiende a la retención. La fijeza genera inmovilidad y el Agua rige sobre el mundo de los sentimientos: Escorpio tiene a no soltar la experiencia emocional.

Su cualidad es fija: Como lo mencionamos líneas arriba, lo fijo tiende a no cambiar y a retener. A los Escorpio les cuesta soltar los recuerdos y todas aquellas emociones que generaron gran impacto. La concentración es otra tendencia de esta cualidad energética, aquí el foco de atención máxima es sobre las emociones: Un Escorpio puede estar obsesionado con alguna idea o afecto por largos períodos de tiempo.

Su polaridad es femenina: Aumentando su tendencia a la no reacción (por lo menos, no de manera evidente). Interioriza mucho, todo lo que experimenta se cocina dentro a altas temperaturas (regencia de Marte) pero bajo una apariencia silenciosa (signo femenino y de Agua). Lo pasivo le genera paciencia y un gran soporte, esta resistencia le permite estar en silencio aguantando las experiencias más duras.

Escorpio, últimas predicciones:

28 de noviembre de 2021: Esa persona con la que deseas iniciar una relación está mostrando una actitud posesiva y controladora. Te sientes inseguro y temeroso de vincularte si no cambia. Exprésalo y podrá reflexionar.

27 de noviembre de 2021: La comunicación con la persona que te interesa empieza a mejorar. Notarás su interés por verte y es posible que programen fechas para un próximo encuentro. No pongas límites, déjate llevar.

26 de noviembre de 2021: Llega a tu vida una nueva oportunidad en lo profesional. Es el momento de mostrar tu capacidad y liderar. En el amor, nace en ti sentimientos especiales por alguien que considerabas una amistad.

25 de noviembre de 2021: La desconfianza te hace actuar a la defensiva con una persona que no tiene malas intenciones. Cuidado, mostrarte poco empático o cortarte complicaría el clima laboral y no sería conveniente.

24 de noviembre de 2021: Controla tu mente y no dejes que ella te arrastre a una neblina de imágenes falsas que solo te hacen daño. Nada de lo que viene a futuro tiene relación con tus temores. Mantén la calma.