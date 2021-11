Horóscopo mensual para noviembre del 2021: conoce aquí las predicciones de Mhoni Vidente

Lee el horóscopo mensual de Mhoni Vidente para el mes de noviembre del 2021. La conocida tarotista muestra qué te deparan los astros en el futuro en las áreas de la salud, amor, trabajo, dinero y más, según tu signo del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Revisa sus predicciones y descubre qué dicen sus acertadas cartas, que puedes compartir con tus amigos y familiares.

Recuerda que, además, puedes mirar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que viene también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en los próximos 30 días.

Horóscopo de noviembre del 2021

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de noviembre para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Un mes muy movido y de estar con toda la buena energía alrededor de tu signo, serán días de mucho convivencia con tu pareja amorosa y por fin decide ya formalizar.

Te invitan a salir de viaje en estos días, las primeras semanas serán de mucho trabajo y la firma de un contrato nuevo laboral que te va dejar mas abundancia, solo trata de cuidarte de los chismes y de no platicar tu vida privada. Recuerda hacer tus pagos de tarjeta, es muy importante que lleves una vida mas administrada y cuidar tu dinero.

Tendrás un golpe de suerte con los números 09 y 13. Usa mucho el color rojo y naranja para que tengas más energía positiva, cuídate de problemas del riñón e infección trata de ir con tu médico.

Horóscopo mensual para Tauro

Mucho trabajo e incluso juntas de última hora que harán cambios muy importantes, incluso nuevas responsabilidades. Sigue con esa buena actitud de ser un profesional en todo lo que realizas que ya te va llegar tu recompensa, recuerda mucho alguien que ya no está contigo. trata de cerrar ese círculo amoroso y avanzar en tu vida sentimental.

Te llega la invitación de salir de viaje en estos días y vas a visitar a tu familia, eres muy bueno para hacer dinero pero también para gastarlo así aprende ahorrar para un futuro. Te busca un amigo para invitarte a una boda.

Si te quiere hacer una cirugía estética es el momento de hacerlo que todo te va salir de lo mejor las energías están a tu favor, tendrás un golpe de suerte con los números 00 y 18 . No prometas lo que no vas a cumplir sobre todo en cuestiones de pareja sentimental.

Horóscopo mensual para Géminis

Analiza un cambio de actitud contigo mismo, recuerda que no te la puedes pasar toda tu vida pensando en lo que pudiste hacer, es tiempo de poner más fuerza a tus proyectos de trabajo.

Tendrás algunas discusiones con tu pareja y será por cuestiones económicas trata que tu vida amorosa no se centre en eso y dejar que fluya más el amor, trata de limpiar tu alma; te recomiendo irte a caminar y meditar y así recuperar tu tranquilidad emocional.

Cuídate de dolores de huesos recuerda que necesitas checarte el sistema hormonal, cuidado con los chismes entre amigos recuerda no platicar todo y ser más discreto. Tendrás una renovación de energía por eso trata de tomar un poco de sol y poner una vela de color rojo y pedir a tu ángel guardián lo que necesitas y veras que muy pronto se verá cumplido.

Tus números de la suerte son 05y 81. Si eres un géminis soltero, el amor ya está tocando tu puerta, ¿le abrirás? Todo depende de ti.

El planeta que te rige es Neptuno un el planeta del ingenio; ser el mejor vendedor del zodiaco te vuelve un verdadero impulsor del comercio y el bienestar humano. En su mayoría son administradores o abogados por la fuerza que tiene en desarrollar su intelecto, también los considera grandes negociantes.

Horóscopo mensual para Cáncer

Tendrás varias juntas de cambios de puesto y modificación de salarios, así que trata de hablar con tus superiores para que te den un bono de compensación. Recuerda que estás en el tiempo de crecer económicamente y poder así comprar un casa o coche, estos tres días trata de tener un poco de tiempo para ti y salir con tu pareja para que ese amor no se enfríe.

A veces tu pareja se encela de que te pasas mucho tiempo con tu familia, trata de resolver esa situación. Te llega un dinero extra por una deuda del pasado, tendrás un golpe de suerte con los números 09, 71 y vendrá a ti un premio grande, cuídate de dolores de estómago o intestino recuerda seguir con la dieta.

Sigue con tus estudios los fines de semana que ya el inglés lo estás dominando, sabrás de un divorcio familiar que te va doler mucho emocionalmente, arreglas papeles de pasaporte o residencia extranjera.

El planeta que los rige es la Luna por eso este signo es muy emocional y profundamente sensible más porque son signo de agua en el zodiaco y casi siempre toman decisiones por medio de su intuición. Tu signo es el más psíquicos y eso lo hace siempre ir adelante de los demás, pero tu desconfianza en ti mismo te lleva a sabotearte constantemente.

Horóscopo mensual para Leo

Tiempo de un importante evaluación para tu desempeño laboral y de estudios, recuerda siempre estar comprometido en todo lo que realizas porque siempre tu signo se va ver realizado en lo profesional.

Te busca un amor de signo de Aries o tauro para verse o volver estar otra vez como pareja, ya sé que a veces te desesperas porque no encuentra el interés de tu vida, pero eso es normal en tu signo porque siempre se preguntan el porqué de todo, tu relájate y trata de ser feliz.

Buscas a un amigo para ofrecerle un negocio para los fines de semana y va ser de publicidad o diseño, eres muy bueno para ayudar a los demás y eso te ayuda a estar creciendo espiritualmente. Tendrás un golpe de suerte con los números 99 y 23.

El planeta que te rige es Marte y como eres signo de fuego eres muy alegre con una personalidad extrovertida y especialmente son los mejores amigos y siempre serviciales.

Horóscopo mensual para Virgo

Estarás un poco cansado y sientes que la energía de tu trabajo es muy pesada pero eso ya necesitas decidirte en cambiarte a una empresa o proyecto laboral con mejores personas a tu alrededor, tomas un curso de diseño o computación los fines de semana.

Sabrás de un problema familiar y vas estar dando mucho apoyo emocional y económico, sacas tu residencia o tramitas tu pasaporte, un amor del pasado te vuelve a buscar pero solo para tener sexo. Recuerda que tu energía sexual es muy fuerte y eso hace que te busquen siempre.

No le tengas miedo a lo que dicen de ti, sé fuerte y sigue con tu condición de vida. Tendrás una propuesta de poner un negocio con unos amigos, hazlo es tiempo de crecer más en lo económico.

El planeta Mercurio es que los rige a este signo y por lo tanto es el trabajador incansable y siempre tendrán sus honores por méritos propios. Virgo es signo de tierra y eso lo hace ser muy realista en todo lo que se propone; son verdaderos administradores de sus bienes materiales.

Horóscopo mensual para Libra

Muchas alegrías y buenas noticias, recuerda que estás en tu mejor etapa y más porque te sientes enamorado, recuerda que debes entender que el amor se da en su momento indicado y a ti te llego.

Te llega un dinero extra por medio de un pago de comisiones, recuerda dejar a un lado los celos y enojos sin razón con tu pareja, yo te entiendo que tu signo lo domina mucho la inseguridad, pero trata de tranquilizarte.

Sigue con la dieta pero olvídate por el momento de hacerte una cirugía estética recuerda que lo natural es mejor a hacer ejercicio que eso te va mantener en forma, vendrá a ti un sorpresa muy importante que te hará muy feliz.

Horóscopo mensual para Escorpio

Te piden prestado y va ser un amigo, sigue con el ejercicio y la dieta para que estas vacaciones en la playa te veas de lo mejor, tendrás muchas tareas pendientes en tu escuela y trabajo. Recuerda amigo de escorpión que tu signo es que siempre va tener muchas ocupaciones al mismo tiempo por eso administra más tu tiempo.

Cuidado con las pérdidas y robos en la calle se mas precavido, piensa en hacer algo los fines de semana de negocio recuerda que siempre tu signo busca la estabilidad económica y este es el momento de hacerlo pero dale continuidad a todo lo que realices, un amor nuevo va estar buscándote y va ser del signo de Aries o Virgo.

Horóscopo mensual para Sagitario

Recuerda que serán día en que las energías de tu signo van estar muy revueltas así que trata de no platicar nada sobre los demás y no cargues problemas que no son tuyos.

Ten cuidado con problemas de los pulmones o corazón trata de dejar el cigarro y empezar una rutina de ejercicio, tendrás días muy especiales. Vendrá a ti la oportunidad de crecer más en lo espiritual por eso te recomiendo que te cargues algo de plata y ponerse mucho perfume antes de salir de casa.

A los sagitarios que están en busca de una pareja tendrás la oportunidad de conocer personas muy compatibles contigo y del signo de Leo o Virgo, tus números de la suerte son 04, 71.

Horóscopo mensual para Capricornio

Tendrás suerte en lo económico y te llegará la propuesta de irte a trabajar a una empresa más internacional, no lo pienses y tu busca siempre tu bienestar en todos los sentidos.

Tu signo es muy acelerado y quiere todo de prisa y eso hace que cometas muchos errores en tu trabajo así trata de hacer todo con más calma, cuídate de problemas hormonales y sexual trata de ir con tu médico.

Recuerdas mucho un familiar que ya está en el cielo, dedícale una oración. Tendrás un golpe de suerte con los números 30 y 04.

Horóscopo mensual para Acuario

Tendrás mucha diversión y estarás en compañía de tus seres queridos, recuerda que estás en una de las mejores etapas de tu vida así trata de disfrutarlo al máximo. Haces un pagos de tarjeta, viernes de cerrar un ciclo con un amor del pasado y comenzar otro con pareja del signo de Aries o Leo que va ser mas compatible contigo y ya no busques pretextos para ser feliz.

Te invitan a salir de viaje con tus amigos, te buscan de otra empresa para ofrecerte un puesto mejor y más salario, cuídate de problemas del estómago o infección de los pulmones trata de ir con tu médico.

Vas a tener algo de energías revueltas así que te recomiendo que te bañes con agua bendita y sal en grano para limpiar por completo todo tu entorno.

Horóscopo mensual para Piscis

Tiempo de mucha suerte en todo lo relacionado en oportunidades de trabajo y ascenso laboral, recuerda que tu signo siempre tiene una ayuda mágica y se te va dar mas fuerte.

Yo se que últimamente te acuerda mucho de un amor del pasado y eso es normal, lo que no es normal que no avances en la vida así ya trata de cerrar ese círculo amoroso y a conocer mas personas. No olvides hacer tus pagos de colegiaturas y tarjeta de crédito.