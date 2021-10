¿Qué dice el horóscopo de Sagitario hoy, sábado 23 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te depara los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, sábado 16 de octubre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Horóscopo de Sagitario

Cada vez te cuesta más sostener tus barreras. Esa persona está conquistándote y te dejarás llevar por tus sentimientos. Llega una nueva oportunidad en lo sentimental, valdrá la pena.

Sagitario

Signo de Fuego: Estos signos tienen mucha energía, por eso se los cataloga de masculinos, pues tienen necesidad de saltar, correr, dirigirse y manifestarse. La pasión es otra característica, son muy fogosos. Algo que los distingue y que está muy presente en Sagitario es la franqueza, siempre dicen lo que sienten o piensan, sin ningún tipo de filtro. El Fuego es arrollador, cuando no se maneja bien esta energía, puede dar cierta crueldad o insensibilidad para actuar.

Su cualidad es mutable: La inquietud es lo que resalta, le da curiosidad saber, explorar, cruzar más allá de la frontera, pero sin saber qué hacer después. Hay en ellos una gran capacidad de adaptación, esto les permite transitar cualquier sendero sin complicarse. La mutabilidad brinda un grado de empatía que le permite entender las razones más extrañas, esto amplifica su capacidad de comprensión al otro.

Su polaridad es masculina: Es el principio de actividad, como lo mencionamos, no pueden estar quietos, necesitan hacer algo o dirigirse a algún lugar. Esto mismo, lo impulsa a emprender, si tienen una idea en la cabeza, buscan la forma de llevarla a la acción. El problema es que lo masculino es una energía autoritaria e impositiva, un Sagitario tendrá tendencia a dar órdenes e imponerse. Lo pasional también es característica de lo masculino, todo lo que hagan tendrá una motivación intensa, no les falta entusiasmo para cada aventura.

Predicción semanal para Sagitario

La presión laboral no te deja concentrarte y ahora, además, tu imagen está en peligro con chismes y rumores que ponen en duda tu trabajo.

Acércate a personas en las cuales confías para exponer tus preocupaciones y ellos sabrán cómo guiarte. Muy pronto conocerás a alguien que cambiará tu vida y suerte en el amor.

Sagitario: últimas predicciones

22 de octubre de 2021: Sabes que tienes que saldar deudas pendientes y aún así pretendes realizar gastos que no te convienen. Aún estás a tiempo de cambiar de parecer y ser más restrictivo, evitarás complicaciones.

21 de octubre del 2021: Has querido acelerar una actividad que tomará más tiempo del pensado. No obstante, tienes los conocimientos y las herramientas para culminar todo de manera exitosa. Solo sé perseverante.

20 de octubre del 2021: No estés suspendido y a la espera de una respuesta laboral que aún no llegará. Tú eres una persona emprendedora y necesitas buscar nuevas posibilidades. Insiste y todo cambiará a tu favor.

19 de octubre de 2021: Aún no superas esa situación que te ha generado enfado y decepción. No obstante, estar a la defensiva no será la solución a los problemas. Baja la guarda y dialoga, esa persona te escuchará.

18 de octubre de 2021: No estarías llegando a un acuerdo con esa persona con la que debes de cerrar un pacto económico. No te cierres en tus ideas, la obstinación podría hacer que tome distancia y no te conviene.