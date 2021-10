¿Qué dice el horóscopo de Leo hoy, sábado 23 de octubre del 2021?

Inicia tu día con las predicciones del tarot y sigue AQUÍ lo qué te depara los astros según tu signo zodiacal: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis en el horóscopo de hoy, sábado 16 de octubre. Asimismo, inicia tu día con las más acertados vaticinios de la astrología en el amor, salud, trabajo, economía y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades, según tu signo.

Cuando pensabas que la suerte amorosa estaba anulada para ti, aparece alguien interesado en conocerte y no debes de poner barreras. La química será más fuerte de la que imaginas, déjate llevar.

Leo

Signo de Fuego: Una de las características más destacada del Fuego es la capacidad creativa, siempre están formando nuevas ideas, lo que supondría un problema, ya que a veces sueltan lo que están haciendo para seguir una nueva inspiración. Este elemento es de expresión muy espontánea, no disimulan nada, todo lo expresan de manera franca y abierta, lo que puede hacerlos muy llamativos, el centro de la atención.

Su cualidad es fija: Contradice el principio del Fuego, lo que le permite mantenerse en una misma situación y no pasar rápidamente a otros proyectos, como le pasaría a Aries. La pasión (Fuego) que puede sentir por algo o por alguien tiende a mantenerse por mucho tiempo, sin desgastarse (fijo). Son constructivos y la energía que reservan les permite vincularse en proyectos de largo alcance, sin agotarse en el camino. La cualidad fija brinda siempre un alto grado de altruismo, haciendo de los Leo personas muy generosas.

Su polaridad es masculina: Esto resalta el ímpetu con el que enfrentan la vida; un Leo siempre muestra mucha valentía y coraje ante cualquier circunstancia. Esta polaridad los hace pasionales, necesitan estímulos y no pueden tomarse las cosas con tranquilidad, requieren de emoción y aventura. Un signo masculino puede ser autoritario y mandón; saben organizar, dirigir y les encanta establecer las condiciones del juego.

Predicción semanal para Leo

Tu mal humor ya comienza a afectar tus relaciones sociales no sólo en el ámbito profesional, sino también familiar y con las personas que te quieren.

Es posible que este comportamiento sea en respuesta de alguna afección de salud que debes tratar lo antes posible.

Leo: últimas predicciones

22 de octubre de 2021: Estarías perdiendo la tranquilidad por la presencia de alguien que tiende a acercarse y distanciarse de una manera inesperada. No lo permitas y valora la paz que tanto te ha costado alcanzar.

21 de octubre de 2021: Estás posponiendo una y otra labor, lo que podría generar una acumulación de actividades que solo te retrasarían. Aprovecha al máximo tu tiempo y no dejes para mañana lo que puedes culminar hoy.

20 de octubre de 2021: Asumirás una labor que requiere de mucha disciplina de tu parte. No te distraigas ni te comprometas a resolver asuntos paralelos, cualquier descuido podría traerte consecuencias, precaución.

19 de octubre de 2021: Has conocido a una persona que llama tu atención por la afinidad existente y también por su atractivo. No despegues los pies del piso y conócela con calma, no sería conveniente precipitarte.

18 de octubre de 2021: Ese acuerdo que estás por cerrar es positivo, pero es posible que el factor económico no termine por convencerte y esto te haga paralizar la negociación final. No te detengas, sigue adelante.