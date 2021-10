Horóscopo de hoy sábado 23 de octubre del 2021: consulta las predicciones por signo zodiacal

Sigue AQUÍ las últimas y más acertadas predicciones del horóscopo de hoy, sábado 23 de octubre del 2021, para los signos de: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Revisa qué tienen preparado para ti los astros y qué dicen las cartas sobre tu futuro, el de tus familiares, amigos y más.

Además, conoce cómo te irá en el amor, el trabajo, la economía y salud gracias a los pronósticos del tarot de Jhan Sandoval. No olvides que puedes enterarte de todos los designios para los siguientes días en el horóscopo semanal y también qué dice la astrología sobre tu signo para todo el mes con el horóscopo mensual de La República.

Aries hoy

No pierdas la paciencia con esa persona que está haciendo todo lo posible por ayudarte. Si no controlas tus reacciones podrías herirla y distanciarla. Cambia de actitud y valora a los que te rodean.

Tauro hoy

A pesar de la inseguridad que sentías, has logrado controlarte y dialogar de una manera pacífica con la persona que amas. Hoy disfrutarán de un momento armónico, se unirán mucho más.

Géminis hoy

Tomarás en cuenta la invitación de una amistad para pasar una tarde divertida. Te relajarás, pero es posible que dejes algunos pendientes que compliquen tu agenda. Trata de organizarte.

Cáncer hoy

Has estado animado a asistir a una reunión que ahora miras con cierto desánimo. No canceles a tus amistades y asiste. Te hará bien alejarte del estrés de los últimos días, no te arrepentirás.

Leo hoy

Cuando pensabas que la suerte amorosa estaba anulada para ti, aparece alguien interesado en conocerte y no debes de poner barreras. La química será más fuerte de la que imaginas, déjate llevar.

Virgo hoy

Evaluarás nuevamente esa inversión que pensabas realizar y encontrarás aspectos que no serían tan convenientes, la descartarás y será lo mejor. Esa persona que te interesa se volverá a acercar.

Libra hoy

Los detalles están tomándote más tiempo del pensado. Sé más práctico y podrás avanzar esa actividad que tienes retrasada. Si demoras más de la cuenta podrían surgir mayores complicaciones.

Escorpio hoy

Estarías abandonando una actividad que te encomendaron realizar y es posible que alguien te reclame esa falta de atención. Sé más atento a los procesos y gestiones que tienes en marcha.

Sagitario hoy

Cada vez te cuesta más sostener tus barreras. Esa persona está conquistándote y te dejarás llevar por tus sentimientos. Llega una nueva oportunidad en lo sentimental, valdrá la pena.

Capricornio hoy

Esa persona que te interesa se muestra cambiante e indecisa y es más por inseguridad que por capricho. No la presiones y gánate su confianza, solo así las cosas mejorarán.

Acuario hoy

Tienes los conocimientos, pero no te acompaña la seguridad suficiente para ejecutar y resolver ese problema que viene retrasando tu labor. Confía en ti y busca asesoría, todo se resolverá.

Piscis hoy

Hay alguien que está presionándote en exceso y no debes de permitirlo. El estrés que te genera sus reclamos te afecta emocionalmente y tienes que expresarlo para que reflexione y cambie.