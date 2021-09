¿Qué dice el horóscopo de Piscis hoy, lunes 27 de septiembre de 2021?

Horóscopo de Piscis

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Piscis: últimas predicciones

26 de septiembre de 2021: El silencio de esa persona te impulsa a acercarte para recuperar la atención que antes te brindaba. No lo hagas si no estás seguro del siguiente paso. No debes avanzar para luego retroceder.

25 de septiembre de 2021: Recibes una invitación a salir de parte de alguien que se encuentra interesado en conocerte. Es tu oportunidad para comenzar una nueva historia sentimental, no lo rechaces por temor.

24 de septiembre de 2021: Has estado descuidando algunas de tus funciones y es posible que surjan quejas de tus superiores. No pierdas motivación y demuestra toda tu capacidad. Así conservarás una buena imagen.

23 de septiembre de 2021: Has culminado una actividad encomendada, pero es posible que la compensación económica demore en llegar. Pon tus condiciones para que los retrasos no afecten a tu estabilidad.

21 de septiembre de 2021: No te quedes con lo que escuchas a tu alrededor y busca a esa persona. Si te muestras firme no tendrá más opción que enfrentarte y aclarar cada una de tus dudas. Luego tomarás una decisión.