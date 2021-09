¿Qué dice el horóscopo de Acuario hoy, viernes 24 de septiembre del 2021?

Conoce las predicciones que tienen los astros para tu signo zodiacal en el horóscopo de este viernes 24 de septiembre. Déjate guiar por los vaticinios del Tarot para que puedas realizar mejores elecciones en tu futuro.

Comienza el día conociendo cómo te irá en el amor, salud, trabajo y más aspectos de tu vida personal, familiar y tus amistades.

Horóscopo de Acuario

Retomas contacto con una persona que tiene la experiencia para orientarte y guiarte en ese nuevo proyecto que pretendes desarrollar. Gracias a su apoyo en poco tiempo todo lo concretarás.

Signo de Aire: Este elemento se relaciona con la ciencia pues necesita encontrarle la causa y el efecto a todo lo existente. Los signos de Aire resuenan desde la lógica, para ellos algo tiene validez cuando es razonable o demostrable científicamente. Son muy rápidos, no les cuesta mucho entender la mecánica o el funcionamiento de las cosas; les interesa el conocimiento, siempre están buscando información.

Su cualidad es fija: Quiere decir que no se mueve, no le gustan los cambios o saltar de una cosa a otra. Si mezclamos la curiosidad intelectual del Aire con la permanencia de lo fijo, encontraremos personas constantes en la investigación. Un acuario tiene sed por el conocimiento. Lo fijo se concentra, aquí se concentra Aire (ideas), dando como resultado acumulación de información: saben de todo y siempre desean conocer más.

Su polaridad es masculina: Lo masculino es contrario a la inmovilidad; luego de establecer las ideas pasa inmediatamente a la acción. Necesita comprobar si aquello que piensa o aprende es válido y para esto, se moviliza, busca los medios, etc. Los signos masculinos tienden a exteriorizar, por lo tanto, se desarrolla una gran espontaneidad y facilidad para llegar a los demás. Algunos pueden sonar autoritarios, la energía masculina es de imponerse.

Predicción semanal para Acuario

La gente de Acuario contará con un muy buen auspicio astral esta semana que realzará la vitalidad de las personas de este signo. Te sentirás con ánimo para sacar adelante todos trámites tediosos que se hayan acumulado. En cuanto a la salud, esta semana los hombres de Acuario deberán someterse a un incómodo examen de próstata que les ayudará para prevenir serios problemas que podrían presentarse a futuro. Por su parte, la mujer de Acuario nunca le ha prestado atención a su alimentación y a partir de esta semana empezarás a pagar las consecuencias de tu descuido.

En el terreno amoroso, los hombres de Acuario que estén en pareja tendrán una semana difícil. La relación está en crisis y tú estás dando todo para poder superarla pero no sientes que tu pareja esté poniendo el mismo empeño. La luna en tu signo te impulsará a ser valiente y a ver la realidad por muy dura y dolorosa que sea. Tal vez la persona que amas ya no esté enamorada de ti y cuanto antes lo aceptas será mejor Por su parte, las mujeres de Acuario no tendrán una buena semana. Esta semana comenzarás el gimnasio y te someterás a un estricto régimen para perder peso.

Esto sería algo muy positivo si lo hicieras para sentirte mejor pero en realidad lo haces porque te sientes muy insegura a nivel sentimental. Sientes que tu pareja ya no te mira ni te desea como antes y quieres remediarlo mejorando tu estética. Sin embargo, tal vez el problema sea más profundo de lo que crees.

Acuario: últimas predicciones

23 de septiembre de 2021: Tu intuición está advirtiéndote que ese compañero no está realmente comprometido con lo que le habías encargado. Sé desconfiado y toma tus precauciones, evitarás retrasos y complicaciones.

22 de septiembre de 2021: Rompes relaciones con personas que se muestran ambiguas y fortalecerás vínculos con gente realmente comprometida con su trabajo. Este cambio te permitirá acercarte a todos tus objetivos.

21 de septiembre de 2021: Con el correr del tiempo has fortalecido tus contactos e influencias. Hoy te comunicarás con las personas adecuadas para aterrizar ese proyecto que tienes en mente. Recibirás el apoyo esperado.

20 de septiembre de 2021: Ahora que te has reconciliado con esa persona tu ánimo cambiará y retomarás con fuerza todo lo que habías abandonado. Será un día productivo, lleno de actividad y de excelentes resultados.

19 de septiembre de 2021: Sientes que pierdes el amor de tu pareja y tu deseo por conservarla te llevaría a los extremos haciendo que muestres una forma de ser que roce lo pasional pero también lo posesivo, evítalo.