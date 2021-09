Horóscopo de Tauro para hoy miércoles 8 de septiembre de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Ya está quedando atrás esa etapa de pérdidas que habías experimentado. Ahora surge un nuevo horizonte profesional para ti. No dejes que el temor te paralice, vence tus miedos y arriésgate.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

7 de setiembre de 2021

Todo avanza bien respecto a esa alianza que deseas establecer, pero es posible que hoy te enteres de algo que te haga cambiar de parecer y descartes la oferta. No te apresures y asesórate.

6 de setiembre de 2021

A pesar de la intensidad de tus sentimientos, dudas de establecer lazos más estrechos con esa persona por su inmadurez. El tiempo te ayudará a esclarecer esta situación, no te apresures.

5 de setiembre de 2021

No te están siendo claras las actitudes ni los comentarios que ha tenido esa persona que amas. No te reserves emociones que te hacen daño y busca la manera de expresarlas, te entenderá.

4 de setiembre de 2021

La tranquilidad del día podría verse interrumpida por alguna actividad que surgirá de manera sorpresiva y requerirá de tu atención. El panorama no será negativo, con calma todo lo resolverás.

3 de setiembre de 2021

La ausencia o el poco compromiso que viene manifestando esa persona que prometió apoyarte te haría pensar en romper esa alianza para esperar mejores colaboradores. No te equivocarás.

2 de setiembre 2021

Has tenido complicaciones con una labor que te habían encargado por falta de información o conocimiento. Necesitas orientación y debes de buscarla, así avanzarás con más seguridad.

