Horóscopo de Cáncer para hoy domingo 25 de julio de 2021

Horóscopo de Cáncer hoy

Serán más fuertes tus sentimientos que los temores o la inseguridad, hoy buscarás a esa persona que extrañas y hablarás de lo que sientes. Tu sinceridad la sorprenderá y llegará la reconciliación.

Fechas:

21 de junio - 22 de julio

Signo de Agua: Conserva mucho del principio femenino, todo lo interioriza, va hacia adentro y está atento a las señales del mundo exterior. Es receptivo y pasivo, inclina a recibir más que a dar o actuar. Este elemento exalta el lado sensible, lo que les permite entender con facilidad el estado emocional de los demás. El Agua, además, está conectada con lo emotivo, esto hace que se emocionen con mucha facilidad (alegrías o tristezas, todo lo sienten intensamente). El Agua es receptiva y memoriosa.

Su cualidad es cardinal: Este es el principio más activo mezclado con el elemento más emocional (el Agua), inclinando a una fuerte exteriorización (cardinal) de las emociones (Agua). Le resulta muy fácil tomar una decisión si de por medio están comprometidos sus sentimientos. Además, es por la expresión de la energía cardinal que pueden caer en pasiones incontrolables o fuertes arranques emocionales.

Su polaridad es femenina: Una de las cualidades de lo femenino es el altruismo, le importa el bienestar del colectivo, aún a costa del propio. En esta polaridad también está muy desarrollado lo emocional, es por esto que los nativos del signo están tan pendientes de sus sentimientos y del trato que reciben. Contrario a lo masculino, aquí la energía no se desgasta por la rapidez, va lentamente y aprende de los procesos.

Últimas predicciones para Cáncer

24 de julio de 2021

Por un momento te olvidarás de los problemas y decidirás asistir a un evento familiar donde estarás rodeado de los más cercanos. El ambiente será muy entretenido, la pasarás muy bien.

23 de julio de 2021

Ya no ocultarás nada, hoy expresarás todo lo que habías reservado a esa persona que lastimaste involuntariamente. Tus palabras serán percibidas como sinceras y no durará en disculparte.

22 de julio de 2021

No serías muy tolerante a las críticas, esto podría motivar desavenencias con tu entorno y no debes de permitirlo. En lo sentimental, no dejes que el temor al engaño te haga en extremo desconfiado

21 de julio de 2021

Si dilatas esa respuesta por más tiempo, es posible que pierdas la oportunidad que te han ofrecido y no habría forma de recuperarla. Evalúa bien la situación para que no tengas arrepentimientos.

20 de julio de 2021

No quieres más compromisos económicos y esto te lleva a dudar en solicitar ese préstamo que te permitiría saldar deudas pendientes. No asumas nada que a la larga te perjudique.

19 de julio de 2021

Alguien muy cercano a ti dirá cosas en un tono bastante duro y es posible que sus formas te generen cierto resentimiento. Sé paciente, luego entenderá que no era lo correcto y se disculpará.

18 de julio de 2021

La presencia y el apoyo de una persona práctica y madura te dará la seguridad que necesitas para afrontar ese problema que debes de resolver. Por la tarde, el panorama será más positivo.

Ritual de Jhan Sandoval

¿Sin suerte en el plano amoroso? Jhan Sandoval te trae un ritual efectivo para atraer el amor a tu vida. Sigue los pasos y prepárate para una nueva oportunidad en el aspecto sentimental.