Horóscopo de Tauro para hoy martes 8 de junio de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Llegan nuevas oportunidades para tu crecimiento profesional, no le tengas temor al cambio y asume el reto, te permitirá crecer como lo esperabas. Resuelves asuntos familiares pendientes.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

7 de junio de 2021

Una persona que hace mucho trabajó contigo te buscará para proponerte una actividad lucrativa y conveniente. Ahora que te acompaña más experiencia laboral resaltarás en tus gestiones.

6 de junio de 2021

Empiezas a ver soluciones que antes no habías contemplado. Hoy comienzas a resolver problemas familiares que parecían imposibles de solucionar. En el amor, esa persona se comunicará.

5 de junio de 2021

Un momento de análisis y reflexión te haría ser consciente de las actitudes poco flexibles o tolerantes que has tenido con la persona que amas. Busca un espacio para dialogar y pedir disculpas.

4 de junio de 2021

Surgen algunos imprevistos económicos y pensarás en solicitar un préstamo que te permita resolver esta situación. No te apresures, piensa bien en las consecuencias antes de arriesgarte.

3 de junio de 2021

Estás encontrando la forma de resolver tus problemas, pero la relación que tienes con tu entorno no es del todo positiva y complicaría tus estrategias. Lima asperezas y todo fluirá como corresponde.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.