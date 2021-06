Horóscopo de Aries para hoy sábado 5 de junio de 2021

Horóscopo de Aries hoy

Te sentirás comprometido a resolver un asunto de suma importancia, pero no tienes el tiempo debido para solucionarlo de manera inmediata. No te estreses, con paciencia todo lo resolverás.

Fechas:

21 de marzo - 20 de abril

Signo de Fuego: Quiere decir, su principio es masculino y, por lo tanto, son enérgicos, fogosos, francos, tienden a la generosidad (lo hacen porque necesitan destacar), son temerarios, actúan de inmediato y no piensan en las consecuencias. Son espontáneos y un poco exagerados.

Su cualidad es cardinal: Con esta cualidad, nuevamente masculina, tenemos dos dosis de esta polaridad. Los cardinales inician y toman decisiones. Además, tienden a emprender, son pasionales, impacientes, impetuosos y autoritarios.

Su polaridad es masculina: En astrología, el concepto de “masculino” no tiene ninguna connotación sexual o vinculación con la genitalidad. Con este término se designa una forma particular de acción. Los signos masculinos están en constante movimiento (saltan, corren, caminan, accionan, etc.) El impulso es hacia afuera, lo exteriorizan todo y tienen problemas para registrar o entender las emociones ajenas; piensan en sus necesidades con cierto egoísmo.

Últimas predicciones para Aries

4 de junio de 2021

Recibes el apoyo económico que necesitas para concretar ese proyecto que parecía imposible de realizar. En lo sentimental, aumenta la pasión y el deseo que sientes por esa persona.

3 de junio de 2021

Alguien que te estima te ayudará a resolver ese problema que aparenta tanta complejidad. No permitas que el pesimismo te haga ignorar las salidas que se presentan, cambia de actitud.

2 de junio de 2021

Recibes una propuesta laboral de parte de alguien que no resulta del todo transparente, analízalo bien y no te arriesgues. Aunque ocultes tus sentimientos, aún recuerdas mucho a esa persona.

1 de junio de 2021

31 de mayo de 2021

Trabajarás bajo una agenda muy organizada, pero surgirá algún retraso debido a una documentación pendiente, lo resolverás. En el amor, esa propuesta de reconciliación ya no te emociona.

