Horóscopo de Piscis para hoy domingo 9 de mayo

Horóscopo de Piscis hoy

Luego de una larga distancia, esa persona que parecía indiferente se acercará. No obstante, ya no te sientes tan interesado por sus constantes cambios. No seas radical y dale una oportunidad.

Fechas:

19 de febrero - 20 de marzo

Signo de Agua: Este elemento se limita a recibir, no actúa, no acciona, solo percibe y asimila las impresiones que le genera el mundo exterior. El Agua está conectada con las emociones y la sensibilidad, esto le permite captar con mucha más facilidad lo que pueden sentir los demás, ya que es empático. No puede anteponer el mundo material o racional por sobre sus sentimientos, al final estos últimos ganan y lo llevan a renunciar a todo por estar en armonía con lo que siente.

Su cualidad es mutable: Esto lo conduce a distintas direcciones sin saber a cuál dirigirse, lo que le genera problemas para tomar decisiones. Hay mucha flexibilidad en los signos de esta cuadruplicidad, se adaptan fácilmente a todo, se dejan llevar por la corriente sin considerar si resulta o no favorable. El Agua es empática, al igual que lo mutable, esta doble dosis de empatía le ayuda a percibir las emociones de otros e incluso mimetizarse a ellas.

Su polaridad es femenina: Aumentando su quietud, pasividad y receptividad. Tienden a la sumisión, aceptando las órdenes que reciben de otras personas, esto mismo los lleva a ese sentido de sacrificio y renuncia a lo que tienen. Todo es hacia adentro, no exterioriza lo que siente, lo acumula, lo repliega y desde ahí, en el profundo mar de sus emociones, vive los altos y bajos de sus propias mareas.

Últimas predicciones para Piscis

8 de mayo del 2021

Te sientes lleno de ánimos y energía. Hoy realizarás distintas actividades desde muy temprano para tener la tarde libre y compartir con las personas que amas. Será un día muy positivo.

7 de mayo del 2021

Tienes que tomar una decisión frente a ese trámite que viene dilatándose tanto tiempo, permitir más demoras podría estar afectando el desarrollo de actividades importantes para tu economía.

6 de mayo del 2021

Un familiar está siendo muy autoritario o dominante contigo. Es el momento de marcar los límites y no permitir ningún abuso. En el amor, esa persona reclamará algo justo, analiza tu actitud.

5 de mayo del 2021

Te estás alejando de turbulencias y entras a un período de mayor calma. Hoy tendrás conversaciones con personas influyentes, una de ellas podrías proponerte una sociedad muy auspiciosa.

4 de mayo del 2021

Sigues pensando en ese proyecto que perdiste; la negatividad no te permite mirar objetivamente las nuevas posibilidades que se están presentando. Necesitas recuperar la confianza.

