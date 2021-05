Horóscopo mensual mayo 2021: predicciones de Mhoni Vidente

Horóscopo mensual | Horóscopo de mayo | La tarotista Mhoni Vidente muestra qué te depara el futuro en las áreas de salud, amor y trabajo, según tu signo del zodiaco. Conoce sus predicciones y descubre qué te dicen sus acertadas cartas para este mes de mayo 2021.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que viene también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 30 días.

Horóscopo de mayo 2021

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de mayo para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

En las cartas del tarot te sale la carta del juicio, va a ser un mes de principio y de final, de ponerle principio a todo lo que necesitas, un mejor trabajo, una mejor estabilidad, un cambio de casa, un mejor coche, un mejor ingreso en cuestiones económicas. Pero un final para cuestiones de desamor y de dejar esas personas negativas que te rodean. Es el momento de empezar a mover todas esas energías, a quitarse los miedos de salir adelante.

Tus días mágicos van a ser el 1, 2, 5, 7, 10, 11, 12, 20, 21, 23 y 30, esos días van a ser de energía completamente positiva. La energía solar y la energía cósmica van a descender sobre Aries para estar mejor. Va a ser un mes de propuesta de matrimonio, de amor firme, tu pareja va a estar muy cerca de tí.

Para los Aries solteros va a llegar un amor del signo de Acuario, Piscis o Leo. Si te quieres hacer una cirugía estética o médica, la puedes hacer que va a salir muy bien. Ten cuidado con lo que hablas. Tus números de la suerte van a ser el 07 y el 13, tu color va a ser el azul fuerte.

Horóscopo mensual para Tauro

Este va a ser uno de tus mejores meses y te renuevas completamente. Vas a brillar completamente todo el mes pero debes ser prudente con lo que hablas, trata de no lastimar a nadie, menos a tu familia, es momento de ser más consciente de lo que vas a hacer para que todo el mundo esté en paz y contentos contigo.

Te viene una propuesta nueva en cuestiones de trabajo. Tus mejores días van a ser 1, 3, 6,10,11,14, 20, 25 y 28. Trata de usar algo que tenga plata para cortar con las envidias.

Para los solteros, el amor va a venir de Acuario, Virgo o Escorpión. Para los casados hay embarazo en puerta o el nacimiento de un bebé. La abundancia va a llegar con el color rojo intenso. Tus números mágicos van a ser el 03 y el 22. Vas a tener tres golpes de suerte, úsalos.

Horóscopo mensual para Géminis

Van a estar muy de buenas porque es el mes de su cumpleaños, la carta del tarot que sale es la del mundo. El mundo es tuyo Géminis, no te detengas, no le digas no a la suerte, es el momento ideal de sacar adelante todas esas ganas para poner un negocio, para cambiar de trabajo, para ponerse a dieta, para ser mejor persona.

Vas a salir de viaje, te va a llegar un amor nuevo del signo de Capricornio Aries y Libra. Tus días mágicos van a ser el día 3, 5, 10, 11, 12,14,15, 20, 25 y el 27, van a ser completamente de abundancia para ti en todos los sentidos.

Tus número de la suerte para la lotería son el 01 y 17. Vas a tener dos golpes de suerte. Trata de ser más consciente contigo mismo y no sabotearte. Si estás en trámites de divorcio, trata de solucionarlo de la mejor manera. Tu color va a ser el amarillo.

Horóscopo mensual para Cáncer

Va ser un mes fuerte, la carta del tarot es la del emperador. Vas a crecer más que nunca, tus días mágicos van a ser el día 3, 4, 7, 10, 12, 15, 20, 22, 23 y 29.

Ya no vuelvas con ese amor que te hizo tanto daño, sácalo de tu vida para que puedas avanzar. Te sonríe el amor con el signo de Piscis, Escorpión o Capricornio.

Tus números mágicos van a ser el 06 y el 22. Tu color va a ser el naranja, trata de usarlo más en todos los sentidos. Consíguete una mascota, cambiará tus energías. Es tu momento.

Horóscopo mensual para Leo

Va a ser un mes de muchos esfuerzos, de quitarse malas energías. En la carta del tarot te sale el as de copas, el espíritu santo y la energía divina van a descender sobre el signo de Leo para estar mejor. Pero tienes que ser más inteligente, dejar de lado el ego.

Tienes que ser humilde y llenarte el corazón de logros. Tus números mágicos van a ser el 03 y 34, vas a tener dos golpes de suerte. Tus días cabalísticos son el 3, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 22 y 27, estos días bajan las energías del Sol que te van a ayudar a crecer.

Tu color va a ser el verde fuerte y el rojo fuerte. Trata de cambiar tu pensamiento durante el mes de mayo, eso te va a dar la solución para estar mejor. Para los solteros, sus signos compatibles van a ser Aries, Acuario y Sagitario. Para los casados, hay embarazo en puerta y un bienestar mejor.

Horóscopo mensual para Virgo

Es un mes de metamorfosis interna, de saber de qué están hechos y crecer en todos los sentidos. Tu carta del tarot es el mago, pide que se te dará. Se acerca esa persona que tanto deseaste. Cuídate en cuestiones del mal de ojo, en cuestiones de energías negativas.

Ponte más el color azul fuerte y el blanco, que eso te va a ayudar a protegerte de todas las energías. Tus días mágicos van a ser el 5, 6, 10, 12, 14, 15, 20, 21 y 30 de mayo, esos días van a ser cruciales para hacer crecer un negocio.

Es momento de quitarse los miedos y empezar a avanzar. Si estás solo y quieres encontrar una pareja, se te van a acercar del signo Aries, Géminis o Cáncer, te van a proponer una relación seria, no pienses en el qué dirán, sé libre y déjate querer. Vas a tener tres golpes de suerte con los números 27 y 51, aprovéchalos.

Horóscopo mensual para Libra

Va a ser un mes de equidad total y de ser más inteligente. Va a ser un mes de cambios, de mucho trabajo, de esforzarse al mil para creer. Te sale la carta del carruaje, vas a avanzar Libra, no te detengas. Tienes el bien y el mal cerca de ti y eso significa equilibrio.

Es el momento de decirle sí al amor con los signos de Capricornio, Géminis o Sagitario. Para los casados, no se peleen, no celes, no inventes problemas donde no los hay, tranquilidad total este mes.

Tus días mágicos van a ser el 3, 5, 7, 8, 10, 15, 20, 22, 23, 25 y 30, estos días bajan sobre ti todos los ángeles y todas la energías positivas para empezar a crecer. Los números para tener suerte son 08 y 23, vas a tener dos golpes de suerte. Tus colores son el blanco y el negro.

Horóscopo mensual para Escorpio

Va a ser un mes de logros, de guardar dinero, de cambios radicales, de empezar a avanzar. La carta del tarot que te sale es la del arcángel, la templanza y lo divino sobre ti, por mas que quieran hacerte daño saldrás adelante.

Tus días mágicos van a ser el día 4, 6, 10, 12, 20, 22, 24 y 30, estos días el arcángel Gabriel va a descender sobre ti para poder lograr lo que tanto deseas. Vas a tener tres golpes de suerte con los números 02 y 26.

Usa mucho los colores morados y amarillos, estos van a ser superarte en todos los sentidos. Va a llegar un amor nuevo de los signos Capricornio, Piscis o Tauro. Si eres casado, no te pelees, calma que todo tiene solución.

Horóscopo mensual para Sagitario

Para ellos va a ser un mes de regalos. En la carta del tarot te sale la rueda de la fortuna, te va a llegar esa oportunidad de poder crecer.

Cuidado con la boca, no platiques lo que no llega todavía, platícalo cuando lo tengas en la mano, para que no te quiten esa energía positiva. Tus días mágicos van a ser los días 3, 5, 7, 10,12, 14, 20, 22, 25 y 30 úsalos para cambiar de trabajo, ponte un negocio.

No te quedes solo por infiel, es el momento de madurar, tus signos compatibles van a ser Piscis, Aries y Leo, van a estar muy cerca de ti. Si estás en pareja y sientes que el amor ya se acabó, a moverse, no te quedes con el qué dirán. Tus números de la suerte van a ser el 11 y 24, vas a tener tres golpes de suerte.

Horóscopo mensual para Capricornio

Es un mes de muchos esfuerzos pero con recompensa, vas a trabajar más, estudiar y hacer ejercicio. Vas a recibir lo que tanto deseas, llega a ti un mejor trabajo, un dinero extra que tanto necesitas para pagar deudas o comprarte lo que deseas.

En la carta el tarot te sale la fuerza, ella estará contigo en todos los sentidos, no le tengas miedo, ni desconfíes de nadie; sin embargo, revisa lo que hacen, sobre todo si es en tu nombre. Tus días mágicos van a ser el 2, 3, 5, 7, 10,12, 14, 20, 22, 25 y 30.

El amor vendrá por los signos de Piscis, Aries o Virgo, para hablarte de formalidad. Tus colores van a ser el amarillo y azul fuerte. Tus números de la suerte son 07 y 30, tendrás tres golpes de suerte.

Horóscopo mensual para Acuario

Va a ser un mes completamente de trabajo, de logros, de conocer gente importante, de propuestas nuevas en cuestiones laborales y de crecer como persona. En las cartas del tarot te sale la carta del Sol, debes saber que para todo hay un momento y un lugar.

Tus días mágicos van a ser el día 3, 4, 5, 7, 10, 12, 15, 20, 21, 23, 24 y 30. Si estás solo, los signos de Aries, Géminis o Libra, van a ser muy compatibles contigo.

Pero si estás casado, todo el mes va a ser muy bueno para la pareja y de pensar en agrandar la familia. Tus colores son el gris, blanco y azul. Vas a tener tres golpes de suerte con los números 16 y 33. Sal de viaje para mover energías y levantarse del sillón.

Horóscopo mensual para Piscis

Va a ser un mes espiritual, es el mes de la Virgen María en todos los sentidos, todo lo espiritual estará alrededor tuyo y lo que pidas sucederá. Tendrás estabilidad amorosa con los signos de Cáncer, Leo o Virgo. Además, va a ser un mes de mucho trabajo y logro económico.

En la carta del tarot te sale el As de oro, el dinero que esperabas te va a llegar, la solución a ese problema legal te va a llegar.

Tus días mágicos van a ser el 2, 5, 10,15, 17, 20, 22, 25 y 30, estos días la energía de la abundancia cae sobre ti. Tus números de la suerte son el 18 y el 29, vas a tener tres golpes de suerte. tus colores van a ser el rosa, el rojo y el naranja.