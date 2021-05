Horóscopo de Tauro para hoy sábado 1 de mayo de 2021

Horóscopo de Tauro hoy

Un momento de soledad y reflexión te permitirá aclarar tu mente y encontrar solución a ese problema que tantas tensiones te ha generado. En adelante, destacarás por tu paciencia y practicidad.

Fechas:

21 de abril - 20 de mayo

Signo de Tierra: Este elemento tiene un principio femenino y, por lo tanto, introvertido. La Tierra no se muestra al mundo exterior como los signos de Fuego, su tendencia es a la introversión, la inhibición, la prudencia y la circunspección. No les gusta pasarse de la línea y desarrollan la sensatez.

Su cualidad es fija: Lo que se interpretaría que no le gusta cambiar, tiende a mantenerse en un mismo lugar y con las mismas costumbres. Esta cualidad también les brinda una gran capacidad de concentración y constancia; cuando un Tauro se vincula en una idea, no la suelta hasta hacerla realidad.

Su polaridad es femenina: Al igual que la Tierra, hay un doble puntaje para esta polaridad. Como lo mencionamos en Aries, aquí no hay ningún concepto de índole ‘sexual’, sino que define un tipo de acción o expresión. Se desarrolla la receptividad, están más atentos a lo que reciben del mundo exterior. Toda experiencia es más hacia adentro, la tendencia de lo femenino es a replegarse, a ensimismarse. Hay cierta sumisión, no les resulta complicado asumir órdenes. Lo más destacado es la reflexión, siempre se detienen a pensar en una idea y no la sueltan hasta llegar a sus raíces.

Últimas predicciones para Tauro

30 de abril del 2021

Un superior que te respalda confrontaría con alguien que desaprueba tus ideas. A pesar de las tensiones iniciales, tendrás luz verde para realizar lo que propones. Esfuérzate y sorprenderás.

29 de abril del 2021

Estás a punto de asumir un préstamo o compra, pero paralizarías todo para evaluar bien los riesgos. En el amor, aunque esa persona llama tu atención, aún no te sientes preparado y te alejarás.

28 de abril del 2021

Cuidado con extraviar documentos o información importante, podrías complicar procesos por desorden. En el amor, la obstinación generaría separaciones o conflictos, sé más flexible.

27 de abril del 2021

No estarías encontrando solución a ese problema económico por la estrechez con la que contemplas las soluciones. Si aceptas esa ayuda que te ofrecen, en poco tiempo saldrás de apuros.

26 de abril del 2021

Aunque todo se ha tornado lento y esto haya afectado tus ánimos, hoy recibirás una buena noticia que cambiará ese panorama. En el amor, se superan los conflictos y vuelve la tranquilidad.

25 de abril del 2021

Un día de unión familiar, te dedicarás a quehaceres domésticos que habías descuidado y notarás el apoyo de tus seres queridos. Será un día tranquilo, donde te sentirás respaldado y comprendido.

24 de abril del 2021

No estarías atendiendo algunas responsabilidades que están pendientes, lo que podría traerte retrasos y algunas complicaciones. Organiza bien tus actividades y tendrás un día tranquilo.

Ritual de Jhan Sandoval

Además, de leer el horóscopo de hoy para tu signo zodiacal, aquí encontrarás un ritual para la prosperidad. Recuerda que la sal se convierte en un recurso para limpiarte de las impurezas y las energía negativas. Mira cómo hacerlo en el siguiente ritual compartido por el tarotista Jhan Sandoval.