Año del Buey de Metal: cuáles son los 12 signos del Horóscopo chino 2021

El próximo 12 de febrero, dará inicio un Año Nuevo Chino. Este estará dominado por el Buey de Metal, un animal que vendrá a poner orden y podría arreglar todo lo que ha dejado la Rata en el 2020, según la astrología china.

Este año favorecerá especialmente a las personas que nacieron en 1925, 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997 y 2009. Descubre aquí cuáles son los signos del horóscopo chino y las predicciones publicadas en El País de Uruguay, basadas en el libro Horóscopo chino 2021 de Ludovica Squirru Dari. Además, encontrarás consejos que te ayudarán a sobrellevar los retos y aprovechar las oportunidades que te depara el 2021.

¿Cuáles son los 12 signos del Horóscopo chino 2021?

El horóscopo chino, al igual que el zodiaco occidental, cuenta con doce signos representados por animales. En orden, son los siguientes: Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo.

¿Qué signo soy en el horóscopo chino 2020?

En la astrología china, los 12 signos se derivan del mito de que cuando Dios estaba desarrollando un calendario, todos los animales de la tierra fueron convocados para participar en una carrera. Los primeros 12 en cruzar la línea recibieron signos en el zodiaco chino.

A diferencia del zodiaco de constelaciones, para determinar tu signo en el horóscopo chino basta con conocer tu año de nacimiento.

Signo La rata - 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Signo El buey - 1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Signo El tigre - 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Signo El conejo - 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Signo El dragón - 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Signo La serpiente - 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Signo El caballo - 1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Signo La cabra - 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Signo El mono - 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Signo El gallo - 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Signo El perro - 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Signo El cerdo - 1947, 1959, 1971, 1983 1995, 2007, 2019

Horóscopo chino del Buey

Su imagen se destacará. Su espíritu dominante y autoritario será neutralizado por nuevas corrientes espirituales que lo mantendrán entretenido en proyectos sociales. En el año de su reinado, enseñarán al resto a comprender la fuerza del perfil bajo, el trabajo duro para lograr los objetivos; conocen la rutina como ley para no perderse en el camino, los principios cósmicos, terrenales y el retorno a la naturaleza. Saben que el año de la rata dio vuelta el mundo para siempre, y los bueyes vienen a organizarlo nuevamente.

Según Squirru Dari, los primeros meses serán agotadores; se necesitarán terapias alternativas para atravesar el cambio y tomar decisiones acompañado de sus familiares. Se despedirá de seres queridos, tendrá que aprender a perdonarse, saldar rencores amorosos.

Enfrentará causas judiciales, problemas legales con socios o gente que lo estafó. Es tiempo de crear lazos de amor y de confiar en que son genuinos. Estará más abierto y manso, lleno de ideas para compartir con los demás. El esfuerzo será recompensado.

Consejos de la astróloga: siempre que sienta que no puede más, recuerde que su gran capacidad de empuje es su mayor virtud. Atento a sus sentimientos de superioridad y sus tendencias autoritarias. Practique horticultura e ikebana a modo de meditación. En mayo, afloje sus exigencias laborales para evitar que los contratiempos lo terminen bajoneando, busque gente amable para levantar el ánimo. En junio, explotará su energía sexual: para no meterse en líos, evite creerse cualquier halago que le hagan. Agosto le traerá buenas noticias y será un mes para relajarse y disfrutar un poco de la vida.

Horóscopo chino de la Rata

Horóscopo Chino: rata

Acaba de pasar por el año propio (que sigue hasta febrero) lo que las hace sentir molidas, con energía limitada para levantarse cada mañana. Tendrá que reacomodarse y controlar la empatía para llegar a acuerdos en este mundo narcisista. En el año del buey, su amiga la rata podrá tener mayor estabilidad emocional, más seguridad, equilibrio para activar sus ideas y ponerlas en práctica. El buey será un padre estricto que le dará mil lecciones.

Tendrá oportunidades de escuchar propuestas laborales siendo una cabeza necesaria para aportar ideas en el nuevo tiempo.

Concretará el sueño de la familia, adoptará o tendrá hijos que serán sus aliados en la nueva “gran tribu fundacional”, que nos reunirá en hábitats originales en medio de la naturaleza.

Consejos: no firme papeles importantes en mayo, un mes conflictivo en lo comercial, y cuídese de tropezones en la calle. En agosto, recargue sus energías y podrá imponerse en cualquier debate, estará creativa, pero también ansiosa. Septiembre es un buen mes para disfrutar de encuentros amorosos y conquistar. En octubre y noviembre no presten atención a las redes sociales ni a la sobredosis de información que circula en internet. Para las ratas más jóvenes, en los meses de fin de año, noviembre y diciembre, los estudios les traerán dolores de cabeza; tendrán que esforzarse para aprobar en sus exámenes, ya que estarán desganados y con poca concentración.

Horóscopo chino del Tigre

Horóscopo Chino: tigre

El año que pasó lo ayudó a encontrarse consigo mismo, con su verdad interior, y lo dejó listo para poner su vocación de servicio a disposición en la comunidad con los hombres. El tigre sabe que el buey es el único animal del zoo chino que le pone límites y deberá aceptarlos. Su liderazgo se asentará en una profundidad de sentimientos, ya que el buey lo forzará a dejar de lado lo superficial. Tendrá un rol protagónico en su pueblo, su ciudad, su país. Será un año de conflictos con mujeres jóvenes, ya sea por amores mal correspondidos o por amistades fallidas.

No tendrá una gran cantidad de amigos, serán relaciones pasajeras, ya que estará irritable y ‘con pocas pulgas’, pese a que tendrá gran participación en causas colectivas. Activará por los cambios de paradigma necesarios en el planeta.

Consejos: vuélquense a la naturaleza y a desintoxicar su sistema digestivo, pulmonar y urinario. Enero y febrero serán meses para retirarse y descansar, incluso para replantear su vida laboral. Marzo los atraerá hacia el amor. Estará más proclive a recuperar lazos afectivos y de amistad a partir de julio, el mes de la cabra. Haga ejercicio, mueva el cuerpo y controle lo que come.

Horóscopo chino del Conejo

Horóscopo Chino: conejo

Al buey le gusta el conejo; aprecia su sensualidad, refinamiento, buen gusto en el vestir, en el arte y en sus infinitos recursos de supervivencia. Este año, por eso, le trae muchas posibilidades de reinventarse, cumplir con asignaturas pendientes, reencauzar negocios, convocar socios para sus emprendimientos sociales y hasta será capaz de dar trabajo a otras personas.

Ejercitará nuevas habilidades de liderazgo y tendrá una fuerza inusitada para trabajar inspirado en el buey. Enfrentará problemas legales por juicios o herencias, pero con su diplomacia tendrá posibilidades de salir airoso. Se sentirá tentado a despilfarrar y entregarse a los excesos, pero al mismo tiempo, si sabe controlarse, encontrará el equilibrio para lograr terminar proyectos y evitar pleitos con la pareja.

Consejo: no se preocupe si no empieza del todo bien el año, es solo efecto del buey con la rata que lo llevará a sentir confusión en aspectos sentimentales. A partir de marzo, todo empieza a acomodarse, porque aprenderá a evitar a personas nocivas y a elegir a las que le hacen bien. En junio, empieza una racha de felicidad gracias al caballo, que le trae mucha energía y tendrá buenas noticias y satisfacciones. Pero julio le vuelve a complicar la vida con sobrecarga de tareas y mucho cansancio, que sentirá hasta octubre cuando el perro le regale algo de descanso. Aproveche para recuperar amistades y la buena energía que tendrá hasta diciembre.

Horóscopo chino del Dragón

Horóscopo Chino: dragón

Su radar y su salud privilegiada le permitieron atravesar la pandemia, la crisis humanitaria, los colapsos económicos y el desconcierto con entereza. Este signo, el más conectado con los secretos de la espiritualidad, conocedor del infra y del supramundo, despertó hacia una nueva conciencia sin quedar enceguecido por sus privilegios de salud, longevidad, riqueza y belleza.

El buey lo ayudará a salir de la oscuridad, lo llevará a la libertad y a la alineación con la verdad. Este año le traerá competencia, trabajo con esfuerzo, males de amores que afectarán más a las mujeres dragonas. La energía del buey le resultará muy pesada por momentos y se sentirá agobiado. Pero si mantiene la tranquilidad, su vocación de brillar lo llevará por buen rumbo.

Consejos: los más jóvenes del signo enfrentarán, al salir del año de la rata, varios problemas de relación como el abandono o la indiferencia. Y aunque en febrero se sienta muy solicitado, le resultará difícil retornar a la vida social; tendrá ganas de aislarse. Abril, que es su propio mes, lo pondrá impaciente y con ganas de estallar; deberá aprender a comprenderse a sí mismo y frenar a tiempo para preservar sus afectos. Julio, agosto y septiembre serán meses para reordenarse, descansar y reflexionar.

Aproveche las vacaciones de invierno para ir a la playa o esconderse en un bosque. En general, será un año de vaivenes en el amor, a menos que hable con su verdad.

Horóscopo chino de la Serpiente

Horóscopo Chino: serpiente

El año de la rata no cubrió sus expectativas, pero la llegada del buey renueva el entusiasmo de la serpientes. Este animal es su amigo fiel, protector, socio y admirador: le traerá paz, armonía y muchos planes, algunos imposibles y otros con muchas oportunidades de concretarse.

Logrará mayor estabilidad emocional, hará buenas relaciones con gente que llegará del extranjero, sanará vínculos y, sobre todo, desarrollará bastante buen humor. Será un año para compartir logros, alimentos, viajes, sabiduría y su maestría; esto le traerá nuevos amigos y discípulos que la apoyarán en proyectos sociales, sustentables y de permacultura.

Consejos: cuide su salud, haga yoga, taichí, deportes y aplique el tao del amor y el sexo. Si se le presenta la oportunidad de viajar, no lo dude, salga de su madriguera. Enero, febrero y marzo son meses que tienen la inercia del año de la rata, así que puede querer estar más bien aislada, no luche contra eso. En mayo, su mes propio, sentirá mucha ansiedad, así que deberán estar más cautelosas y tal vez pedir ayuda profesional. Junio, agosto, septiembre, octubre son meses en los que se sentirá más plena en el amor y en concreciones laborales. Noviembre y diciembre enfrentará problemas con la autoridad y propensión a accidentes: haga relajación.

Horóscopo chino del Caballo

Horóscopo Chino: caballo

El buey los ama y admira, incluso los desea físicamente. Pero después del enamoramiento inicial, les toma examen; busca amansarlos y, en general, lo logra. Los caballos en el año del buey tendrán su corazón exaltado. De espíritu apasionado, dudarán en formalizar relaciones que no nacen de la pasión, sino del compañerismo y el respeto mutuo. Quienes se vuelquen a la propuesta bufalina, encontrarán un remanso de felicidad. Nutrirán más su alma que su cuerpo.

La familia será clave este año, y ocuparán un lugar que, hasta ahora, se negaban: el de cuidadores. Se harán cargo de sus padres, hermanos, pareja e hijos con mayor responsabilidad. Deberán tomar decisiones drásticas: mudanzas, nuevos acompañantes. Tendrá oportunidades de descansar en la naturaleza, reparar a quienes hizo daño, establecer vínculos sanadores con sus familiares. Hará bien en encontrar un maestro para que lo ayude en su evolución al crecimiento espiritual. No le lloverán bienes materiales, deberá conformarse con lo justo y ser solidario.

Consejos: cuide mucho su salud, rodéese de amigos como la cabra, el tigre, el perro y el conejo, que le son leales. Trabaje en equipo para que, cuando se sienta cansado, sean los otros los que lo ayuden a seguir tirando para adelante en los proyectos comunes. Hasta junio, buscará el contacto humano, atraerá felicidad y disfrutará de la buena compañía, aunque en abril experimenten algunos problemas amorosos. Será clave caminar, hacer ejercicio y evitar los abusos de sustancias. Junio recuperará la alegría en las relaciones interpersonales. Y en septiembre, sentirá una gran comunicación con los demás.

Horóscopo chino de la Cabra

Horóscopo Chino: cabra

Son opuestos complementarios con el buey, lo que les trae un año de oportunidad para cambios de 360 grados, es decir, totales. Cerrarán ciclos en lugares, abrirán compuertas solidarias, enraizarán en nuevos territorios. Dejará relaciones tóxicas y lazos que las ataban al pasado; encontrará reconocimiento en comunidades que las quieran y aprecien sus talentos. Serán adoptadas por el buey para que puedan desplegar su creatividad, su sentido estético y su belleza.

Mejorará su energía en todos los aspectos, hará medicina preventiva e integrará nuevas técnicas de autoayuda; dejará de ser gastadora para comprender la ciencia del ahorro y aprender a vivir con lo esencial. Encontrará alegría, formará una familia con su propia tribu de amigos, socios y benefactores que la alentarán en sus planes. Todo esto con una cuota de sabia inocencia.

Consejos: este será un año para cuidar de sí mismo en su psique y en sus órganos internos, especialmente el hígado y los pulmones. Enero todavía no tendrá una gran influencia bufalina, de modo que sentirá más conmoción que logros concretos; húyale a los conflictos. En marzo, reforzará su salud y hará bien en incorporar alimentos vegetales de hoja; a partir de mayo, sentirá la influencia mayor del buey, y es posible que no reaccione de manera constructiva, así que evite a las personas con las que suele chocar. Los meses en que las cabras estarán al tope de su energía serán noviembre y diciembre, encontrarán grandes oportunidades de echarse a disfrutar.

Horóscopo chino del Mono

Horóscopo Chino: mono

El año de la rata lo dejó movilizado, bastante golpeado también. El buey le trae la oportunidad de aplicar todo lo que aprendió, de dar y recibir, de ser más cauto y más solidario, menos bromista y más cuidadoso con los sentimientos de los demás.

El mono siempre se debate entre el deber y el placer, la autonomía o la integración, el aislamiento o la extraversión. Este año buscará la calma, la naturaleza, el trabajo más estable y más organizado. Cumplirá horarios y se convertirá en un líder positivo en su entorno laboral, ayudará a los sobrevivientes de la pandemia a organizarse física y mentalmente.

Encontrará más apoyo concreto a la hora de encarar proyectos. Tendrá que decidir cuáles son sus prioridades: la familia, el trabajo, la salud o el bienestar económico, porque se sentirá muy demandado en todos los aspectos. El buey lo inspirará a abocarse más a la familia.

Consejos: cuide su salud, baje de la palmera y acaricie a su amado, acepte que necesita un hogar confortable. Enero y febrero disfrutará de un bienestar económico, pero no malgaste sus ahorros, guárdelos para contingencias futuras. En abril, los monos más jóvenes no tendrán paciencia para imposiciones externas, se abocarán al ocio y al disfrute; en cambio, los más maduros no se animarán a desafiar sus responsabilidades en la sociedad. En mayo, aumentarán todos en ansiedad y nerviosismo, aparentemente, sin motivo alguno: harían bien en canalizar esas emociones en alimentación integral, disciplinas esotéricas o filosofía. El resto del año harán bien en cultivar el equilibrio.

Horóscopo chino del Gallo

Horóscopo Chino: gallo

Será un año para afianzar una nueva etapa de su vida, reformular situaciones inconclusas, hacer duelos, y reencontrarse con familia, socios y amigos. Sus habilidades manuales e intelectuales jugarán a su favor. Se reinventará en la pospandemia de todas las crisis que le tocó enfrentar: matrimoniales y laborales. Se lo propondrá y lo conseguirá. Encontrará una forma de generar su propio sustento y mejorará su vida familiar. No descansará, pero tendrá una mayor sabiduría zen, aprenderá a fluir.

Encontrará ayuda para deconstruir sus relaciones familiares disfuncionales y hallará la paz a los conflictos que arrastra desde niño. Perdonará y será perdonado, gracias a la guía del sabio y tesonero buey.

Después de muchos años, sentirá que pisa en firme sobre lo construido; encontrará cauces para su verdadera vocación y pondrá en acción sus ideas de cambio. Se afianzará en sus valores morales y éticos, probablemente olvidados.

Consejo: ejercite sus cualidades de liderazgo, específicamente, si es un gallo mujer y nunca se había animado a activarlas, ya que logrará romper con su techo de cristal. Cuiden su salud, especialmente, la digestiva, apostando a planes de alimentación integrales. Enero, todavía bajo la influencia del signo de la rata, será un mes para cerrar proyectos empezados. En febrero, notará realmente que se empiezan a cumplir sus expectativas, pero no se distraiga. En junio, los adolescentes gallos estarán muy enamoradizos: elijan bien, porque estas primeras experiencias en el amor para los nacidos en 2005 modelarán sus apegos futuros. Si siguen todas las recomendaciones, los gallos llegarán a diciembre en armonía dentro de sus familias.

Horóscopo chino del Perro

Horóscopo Chino: perro

Será un año de replanteos para quienes se quedaron sin energías en el año de la rata. Están felices de la llegada del creíble buey. El año que pasó fue duro en materia económica, tuvo que hacer de todo para sobrevivir y garantizar el sustento de sus cachorros; el buey le trae sosiego a sus preocupaciones, le renueva las esperanzas, lo llena de entusiasmo por nuevos proyectos. Si bien no rechazará los desafíos, estará más cauto a la hora de tomar decisiones. Y lo espera algo crucial: llevar una vida nómade o sedentaria. Mudarse o quedarse en su lugar de siempre. Tendrá que conseguir todo lo que se proponga con esfuerzo, sobriedad y pragmatismo. Ir por el oro o garantizarse el techo y el agua.

Sentirá el llamado de la libertad y no habrá soga que lo ate: la decisión dependerá exclusivamente de él.

Consejos: haga yoga, taichí, desintoxique su organismo; estudie una nueva carrera, haga beneficencia, transmita sus propios conocimientos a otros, dedíquese a la docencia. Enero y febrero serán meses de centrarse en su salud mental, física y espiritual. Marzo aumentará su seducción y su carisma, tal vez. Incluso, brillen en el escenario, pero no descuiden su salud.

En abril, mayo y junio, se someterán a situaciones complejas que los obligarán a echar mano de recursos espirituales para poder sobrellevarlas y entrar a julio, el peor mes del año, con entereza. Mantengan el perfil bajo, no intenten sobresalir en la manada, sean pacientes hasta el año del tigre, que les traerá mejores augurios.

Horóscopo chino del Cerdo

Horóscopo Chino: cerdo

En este nuevo año, se dará cuenta de que perdió tiempo muy valioso quejándose. Bajo el régimen del buey, recuperará su capacidad organizativa, reformulará su método de trabajo y aportará soluciones innovadoras a su comunidad. Será un buen alumno del buey: armará pymes, seminarios, espacios biodiversos y fundará espacios artísticos.

Sin embargo, sus esfuerzos apenas le otorgarán lo necesario para vivir. No es una buena temporada para soñar más allá del día a día. Si aprende a disfrutar del aquí y ahora, logrará ser feliz. Cultivar la gratitud y el encuentro con gente creativa y la vocación de ser padres o madres serán sus desafíos. Lo llama el matrimonio y la familia, será más compañero de sus hijos y de sus hermanos.

Consejo: déjese llevar por el impulso del buey hacia el orden y la familia; quizá sea lo que usted venía buscando hace tiempo. Cuide lo que entra y lo que sale de su boca, es decir, lo que come y lo que dice. De esta manera, se evitará problemas y mantendrá la salud de su cuerpo y de psiquis.

En enero, empezará a sentirse con más energía. Los más jóvenes, tal vez, estén un poco rebeldes, pero para bien, en sintonía con los cambios que reclama el planeta.

Febrero y marzo son meses para valorar la soledad, aprender del enojo y controlar sus impulsos. Abril ya le trae más ganas de estar con los demás y de desarrollar la empatía y su tradicional alegría. Cuiden su salud cardíaca. Desde junio, aprendan a soltar las preocupaciones. No se hagan cargo de los problemas de los demás para evitar sobrecargar su mente y su espalda. Septiembre es un mes para que los mayores del signo se cuiden, especialmente, haciendo chequeos médicos. En noviembre y diciembre, abandonen su vocación de salvar al mundo entero para mirar hacia adentro.