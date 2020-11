El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, martes 17 de noviembre de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

La única forma para saber qué signo del zodiaco eres en el horóscopo es mediante tu fecha de nacimiento, es decir, el día y mes de tu cumpleaños determinará a qué signo zodiacal perteneces.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de ayer

¿No pudiste revisar el horóscopo diario de ayer lunes 16 de noviembre de 2020? Hazlo hoy desde la web de La República. Conoce cuáles fueron las predicciones para cada signo zodiacal en los ámbitos del amor, salud y dinero.

Horóscopo de Aries

Alguien intentará ejercer presión sobre ti, es el momento de mostrar más seguridad y no permitir el sometimiento. No acumules resentimientos, necesitas sanar heridas y aprender a perdonar.

Horóscopo de Tauro

Te estaría costando llegan a un acuerdo con tus compañeros, no pierdas la paciencia y lo conseguirás. En el amor, ha pasado el tiempo necesario para calmar emociones y aclarar malos entendidos.

Horóscopo de Géminis

No le tengas temor a los cambios, aferrarte a lo mismo no te estaría permitiendo el crecimiento que deseas. Has llegado a dominar tus impulsos, esa persona volverá a darte una oportunidad.

Horóscopo de Cáncer

Un asunto ajeno a tu labor podría cambiar tus ánimos y afectar tu rendimiento, no lo permitas. Empiezas a tomar distancia de alguien que ha demostrado inmadurez, será lo mejor.

Horóscopo de Leo

No dilates tanto esa decisión, es posible que pierdas una oportunidad por no definir a tiempo. Los argumentos de esa persona no te convencen del todo, seguirás mostrándote indiferente.

Horóscopo de Virgo

Te alejarás de algunas personas que no son de tu total confianza, el cambio será para bien. Te esforzarás por recuperar la atención de la persona que amas, tu constancia será necesaria.

Horóscopo de Libra

Los conflictos no te permiten iniciar ese proyecto, tienes que unir lazos con tu entorno para avanzar. No permitas que los celos te hagan desdibujar la realidad, aprender a equilibrar tus emociones.

Horóscopo de Escorpio

Intenta independizar tu labor, esperar apoyo podría dilatar gestiones que necesitan avanzar. Las dudas te están distanciando de la persona que amas, acércate y apuesta por el diálogo.

Horóscopo de Sagitario

A pesar del exceso de trabajo, tendrás la energía y los ánimos necesarios para culminar con todo. No le des la espalda a la persona que amas y busca un momento para aclarar malos entendidos.

Horóscopo de Capricornio

Organízate y podrás manejar esa actividad laboral con la que te están comprometiendo. Luego de las discusiones, buscarás la reconciliación con esa amistad que tanto aprecias.

Horóscopo de Acuario

Trabajarás en equipo con una persona experimentada y comprometida, habrá muy buenos resultados. Reprimir tus sentimientos podría hacer que tu pareja se distancie, no lo permitas.

Horóscopo de Piscis

Luego de tanto, tiempo encuentras la solución a ese problema que te complicó, todo empieza a organizarse. Te será difícil evadir a esa persona que desea conocerte, no pierdas la oportunidad.

Horóscopo semanal de Mhoni Vidente

No te pierdas lo que dicen los astros para esta semana, de acuerdo a cada signo zodiacal, gracias al horóscopo semanal de Mhoni Vidente. Conoce las más acertadas predicciones de la tarotista para la salud, el dinero, el amor y el trabajo del 16 al 22 de noviembre.