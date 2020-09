Horoscopo semanal: las predicciones del 31 de agosto al 6 de septiembre, según tu signo zodiacal

Mhoni Vidente, famosa tarotista mexicana, reveló las predicciones de los astros para tu signo en los siguientes siete días. Conoce aquí los acertados pronósticos y averigua qué te sucederá durante la semana del 31 de agosto al 6 de setiembre en lo referente al amor, salud y trabajo.

Las cartas de Mhoni Vidente revelan lo que ocurrirá con cada signo del zodiaco durante los próximos días. Como es usual, ella sube las revelaciones a su cuenta de Facebook para que sus seguidores tengan conocimiento de lo que vendrá de acuerdo con el horóscopo. Revisa también los números de la suerte que te ayudarán a probar fortuna.

Horóscopo semanal de Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Aries, estarás un poco agobiado por pagos y deudas económicas, lo que te llevará a sentir que el dinero no alcanza por mucho que trabajes. En el plano sentimental, es momento de volver a enamorarte y no quedarte con las experiencias pasadas. Tendrás una ayuda externa que te dará lo que necesitas.

Con respecto a la salud, cuídate más en estos tiempos, ya que se avecina un viaje y es probable que decidas cambiar de ciudad para darle un nuevo rumbo a tu vida.

Números de la suerte para Aries: 20 y 79.

Horóscopo semanal de Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Para Tauro, esta será una semana con algo de nostalgia al recordar a personas que ya no están contigo, pero es el momento necesario para empezar a cerrar círculos y dar un paso adelante. En lo laboral, se avecina un nuevo proyecto que será anunciado en los próximos días. En la salud, trata de hacer ejercicio y mantener la dieta. Así estarás más sano y con fuerza para tus actividades, sobre todo en el trabajo.

En el plano amoroso, los tauro casados sentirán que hay algunas dificultades con la pareja, al punto de creer que el amor se acabó. Trata de conversar y arreglarlo de la mejor manera.

Números de la suerte para Tauro: 06 y 55.

Horóscopo semanal de Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Esta semana, Géminis, tendrá buena suerte para hacer los cambios positivos que necesitas en tu vida, ya que tu signo está en época de transformación de todas las energías. ¡Aprovéchalo! Puedes crecer más profesionalmente, si tratas de alejarte de malas amistades y amores que solo te quieren por dinero.

En el plano económico, te llegará dinero por parte de un bono y compensación laboral. En el ámbito amoroso, no pelees con tu pareja. No siempre se debe dramatizar todas las situaciones.

Números de la suerte para Géminis: 12 y 50.

Horóscopo semanal de Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Cáncer, tu ángel de la guarda te dice que trates de tener más sensibilidad con tu familia y las personas que te quieren. Si lo intentas, verás cómo la felicidad se te hará más fácil. En el ámbito laboral, será una semana de una propuesta de cambio de trabajo. Trata de estudiar y tomar cursos que te ayudarán en la vida.

No arruines los buenos momentos con tu pareja. Los celos y malos entendidos pueden malograr los planes que tienen juntos. Recuerda que tu carácter es muy fuerte y necesitas bajarle a tus emociones para no afectar tu relación amorosa. Si estás soltero, ten cuidado con los amores prohibidos y casados.

El color amarillo será ideal para esta semana.

Números de la suerte para Cáncer: 08 y 32 y 56.

Horóscopo semanal de Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Buenas noticias para ti, Leo. Te llega una propuesta de ascenso o un aumento de sueldo en tu vida profesional, lo que te ayudará mucho. Recuerda que estás en tu mejor época económica. Para que se mantenga al máximo tu energía positiva, enciende una vela color rojo.

Ten cuidado con los documentos que vas a firmar, lee bien. En el amor, tendrás una vida estable con tu pareja, ya que eres muy cariñoso. Para tu signo, vivir en pareja es el momento de la vida, así que disfruta. Tu compatibilidad es con Aries, Géminis y Piscis.

Tu ángel de la guarda te pide que administres mejor tu tiempo. Así podrás organizar los pendientes de la semana. Podrías anotar tus actividades en una pizarra.

Números de la suerte para Leo: 07 y 66

Horóscopo semanal de Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Semana de transformación, Virgo. Decides poner fin a esas amistades y relación amorosa que no te llevan a ninguna parte. Tu signo tiende a idealizar a las personas, pero sufres mucho cuando te das cuenta cómo son en verdad. Estos días trata de meditar realmente quiénes son las personas en las que puedes confiar.

Tu ángel de la guarda dice que es un buen momento para crear un proyecto nuevo de trabajo, más personal. Aprovecha la creatividad e ideas que surgirán esta semana, puedes tener la oportunidad de desarrollar más. Si estás en un trabajo, solo conversa lo necesario con tus compañeros. A veces no debes confiar mucho en algunas personas de tu ámbito laboral.

Tu compatibilidad mejor es con los signos de Cáncer, Piscis y Aries.

Números de la suerte para Virgo: 05 y 12.

Horóscopo semanal de Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Libra, pon en orden tus ideas y será un buen momento para saber qué es lo quieres para tu futuro. Eres un signo muy ambicioso y eso te hace querer ser el mejor y buscar la perfección en todo lo que haces. Si laboras, no tomes una decisión tan apresurada. Si quieres renunciar a tu trabajo, primero encuentra una propuesta sólida.

Tu vida amorosa necesita ser formalizada. Déjate querer y no trates de sabotear tus sentimientos como casi siempre ocurre. Recuerda que tus signos compatibles son Capricornio y Géminis. El color blanco te traerá paz y tranquilidad. Ten cuidado con los robos o pérdidas en la calle.

Números de la suerte para Libra: 15 y 60.

Horóscopo semanal de Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Semana para tener cuidado, Escorpio. Serán unos días de chismes. Evita esas situaciones, sobre todo cuida aquello que platicas con tus compañeros de trabajo y de educación. Es común que tu signo sea presa de envidias, podrías prender una vela de color amarillo para alejar las energías negativas.

Además, será un buen momento para empezar un negocio que podría mejorar tu situación económica. Para que la energía fluya mejor, realiza una limpieza en tu casa y saca todo lo que no utilices. También trata de usar mucho perfume durante estos días. Un amor del signo de Aries o Acuario se va de tu lado.

Números de la suerte para Escorpio: 08 y 92.

Horóscopo semanal de Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario, en estos días debes estar atento a los cambios positivos que vienen para tu vida personal. Recuerda que siempre llega lo que uno espera y esta semana será buena para ti. En el ámbito laboral, te llega un ascenso y un bono económico.

En lo que respecta al amor, un amigo está enamorado de ti, pero es mucho mayor que tú. Trata de poner orden en tus sentimientos. A tu signo, Sagitario, le gusta vestirse y verse bien, así que puedes gastar tu dinero en eso. Evita despilfarrarlo en los vicios.

Recuerda no pelear con tus padres. Ellos solo buscan que seas feliz.

Números de la suerte para Sagitario: 19 y 30.

Horóscopo semanal de Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Con buena actitud, Capricornio. Vienen muchos días de trabajo y reuniones con tus jefes. Eres una pieza clave en tu equipo laboral, así que tu opinión será importante. Tu signo atrae la envidia, pero es mejor evitar pelear con tus compañeros de trabajo.

Ser cariñoso es una virtud, pero a veces tu pareja no te valora. Reflexiona sobre qué tan a gusto te sientes en esa relación amorosa, a veces es mejor darse un tiempo, así no se es tan exigente con uno mismo. Es válido equivocarse y aprender de los errores.

Números de la suerte para Capricornio: 21 y 30.

Horóscopo semanal de Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Semana para dejar los miedos, Acuario. Toca enfrentar todos los retos. Eres un signo con fuerza espiritual, por eso tu ángel de la guarda te recomienda prender una vela verde para cumplir aquellos pendientes que tienes.

Trata de ser más cuidadoso con tus gastos. No seas tan dramático y evita sufrir por algo del pasado. No vale la pena. Aprende a vivir tu tiempo y sé feliz. Serán unos días para recordar a una querida persona de tu vida que ya no está contigo. Recuerda que, si vive en tu corazón, siempre estará presente.

Un amor del pasado te busca para volver, trata de analizar lo que te propone. Si te convence, vuelve.

Números de la suerte para Acuario: 04 y 33.

Horóscopo semanal de Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Piscis, durante estos días analiza un cambio radical en tu forma de ser. Deja de lado ser controlador e impulsivo con las personas que te rodean. Es un buen momento para aprender a ser más tolerante y dejar que cada quien haga su vida, sobre todo en temas de pareja.

Tu salud es importante, por eso debes hacerte un chequeo. Prioriza problemas relacionados a una infección de orina o a temas hormonales. Evitar comprar cosas que no vas a utilizar, es bueno ahorrar para el futuro. Tu ángel de la guarda dice que te llegarán mensajes importantes para compartir con los demás. Una de tus misiones en la vida es ser generoso, es momento de ponerlo en práctica.

Números de la suerte para Piscis: 03 y 29.

