Horóscopo mensual: todas las predicciones de Mhoni Vidente en la salud, dinero y amor para agosto

Horóscopo mensual | Para este mes de agosto de 2020, los astros tienen algo nuevo deparado para tu signo del zodiaco. Conoce qué es lo que el futuro avisora para tu vida con las predicciones de Mhoni Vidente, y así podrás tomar las mejores decisiones en cuanto a trabajo, amor y salud.

Recuerda que, además, puedes revisar los pronósticos del horóscopo de cada semana, que vienen también de la mano de Mhoni Vidente. Encuentra aquí los mejores presagios para tu futuro en estos 31 días.

PUEDES VER Horóscopo chino 2020: descubre las predicciones para el Año de la Rata

Horóscopo de agosto 2020

En este mes, Mhoni Vidente predice el futuro en el horóscopo de agosto para cada signo zodiacal. Descubre cuáles son los cambios que se presentarán en cada área de tu vida y qué números y días tendrás mayor suerte.

Horóscopo mensual para Aries

Aries, este mes de agosto será el más relajado y divertido que hayas tenido en el año. En cuanto al amor, si eres soltero o soltera, alguien de tu familia insistirá en presentarte a alguien que podría cambiar tu vida. Si estás casado o tienes una pareja, este mes será muy bueno, ya que percibían una mayor pasión, armonía y comunicación.

Dedícate a hacer vida social o irte a unas vacaciones, visita a los amigos o, simplemente, descansa. En lo que respecta al trabajo, será un mes relajado e, incluso, podría haber una buena oportunidad. Además, agosto será un mes de mucha prosperidad, con oportunidades de hacer negocios y tener mayores ingresos.

La familia ocupará un espacio muy importante durante este mes. Aparta momentos para realizar actividades juntos y disfrutar de la calma del hogar. En lo que es salud, controla tu dieta y no hagas muchos desarreglos, podrías subir de peso con facilidad. Ejercítate a diario.

Números de la suerte en agosto: 3, 4, 8, 9, 16, 17, 18, 25, 26 y 27.

Horóscopo mensual para Tauro

Ten cuidado Tauro, que este mes podría ser uno complicado para el amor. Si tienes pareja, podría haber falta de diálogo por no estar de acuerdo en muchos temas. Si eres una persona soltera, es recomendable que este mes no te enamores. A la par, tu vida social saldrás menos en agosto. Mantendrás tus amistades y te contactarás con ellas a diario, pero querrás más estar en casa.

El trabajo tendrá problemas que deberás resolver de la mejor manera. Aquellos que laboren en ventas en línea, publicidad o periodismo, les irá de maravilla. Recuerda que la comunicación es imprescindible para el entorno de trabajo.

Aunque no es común en Tauro, deseará pasar tiempo con la familia y buscarás lo mejor para cada uno de sus miembros. En cuanto a la salud, no te sentirás completamente bien, al menos durante las 3 primeras semanas.

Números de la suerte en agosto: 1, 2, 10, 11, 13, 14, 19, 20, 28 y 29.

Horóscopo mensual para Géminis

El amor para Géminis, en agosto, irá de lo mejor. Tu pareja y tú tendrán mucha armonía, aunque deberán ser más cauteloso porque podrían enfurecerse de buenas a primeras. Si estás soltero, no comiencen una relación en este mes. La vida social tampoco será como suele ser, ya que tendrás más carga laboral y querrás estar en casa.

Tus propuestas de trabajo serán de agrado a todos y tendrás una larga lista de contactos. Las personas que se dediquen a las ventas, comunicaciones o medios de comunicación, tendrán un exitoso mes. En cuanto a la economía, ganarás más de lo normal, así que sigue a ti intuición para emprender algún negocio o invertir tu dinero. Ahorra o paga tus deudas.

Tu casa será el lugar donde encontrarás mayor estabilidad emocional para esos días ajetreados. En cuanto a la salud, te sentirás muy bien.

Números de la suerte en agosto: 3, 4, 13, 14, 15, 16, 21, 22, 30 y 31.

Horóscopo mensual para Cáncer

Para el amor podría no ser un buen mes, Cáncer. Si estás en una relación, esta podría atravesar por una crisis que, si no sabes controlar y actuar con calma, podría llegar a una ruptura. Si eres soltero, no te preocupes, te irá de maravilla, ya que te sentirás muy atractivo y atraerás al sexo opuesto.

Este mes de agosto estarás más concentrado en tu familia que en hacer vida social. En el trabajo te irá bien, sobre todo si eres parte de las ventas online o en las comunicaciones. Ganarás más dinero que meses anteriores. Por ello, tu economía andará viento en popa, y los negocios también. Solo que tu pareja y tú tendrán problemas por cómo invertir o gastarlo.

Cumplirás muchos caprichos de tu familia, lo que te llevará a gastar mucho dinero. En lo que respecta a la salud, aprovecha a descansar y recuperar fuerzas. Lucirás muy bien.

Números de la suerte en agosto: 3, 4, 5, 6, 11, 15, 16, 23, 24, 26 y 27.

Horóscopo mensual para Leo

Los pretendientes para Leo no faltarán en agosto. Estarás muy guapo y atractivo. Si eres soltero, el panorama te permitirá elegir a una próxima conquista. Incluso, podrías tener varias relaciones ocasionales. Si es que tienes pareja, el inicio de este mes estaría lleno de problemas, desacuerdos y enfrentamientos.

Saldrás mucho menos este mes, solo en reuniones familiares o con amigos, pero con muy pocas personas. El trabajo irá muy bien, atravesarás momentos complicados, pero los superarás con facilidad. Tendrás una oferta de trabajo inesperada, que será muy interesante.

Recibirás mucho dinero, y lo gastarás en algunos regalo o caprichos. Aprende a invertirlo correctamente, ya que manejarás tus finanzas como nunca antes. Gastarás mucho más en tu hogar y aportar te dará una mayor tranquilidad. En cuanto a la salud, mejorará bastante al igual que tu ánimo. Te sentirás más fuerte y con seguridad de quién eres.

Números de la suerte en agosto: 1, 2, 8, 9, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 26 y 27.

Horóscopo mensual para Virgo

Tendrás una mayor capacidad de seducción, por lo que, si estás soltero, atraerás mucho al sexo opuesto. Si estás en una relación, disfrutarás mas del otro. Este mes, Virgo, los amigos serán mucho más importantes. Harás deporte, saldrás de paseo y te divertirás muchísimo.

En cuanto al trabajo, tendrás más poder de decidir qué hacer. Tus amistades serán relevantes para conseguir nuevos trabajos y contratos. En lo económico, trabajarás más para conseguir los ingresos mensuales que necesitas. Tu familia y amigos serán indispensables, ya que pasarán grandes momentos juntos.

La salud irá bien. Las dietas y el ejercicio son cruciales ahora. Medita o haz yoga, te irá muy bien.

Números de la suerte en agosto: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 19, 20, 21, 22, 28 y 29.

Horóscopo mensual para Libra

El amor será complicado para Libra durante el mes de agosto. Pese a que no fluirá la comunicación como debería ser, hacia la última semana del mes las cosas mejorarán. Ten paciencia. Si estás soltero, saldrás lo más que puedas, y la seducción será una de las armas que más uses.

La vida social incrementará, sobre todo por teléfono. Si estás soltero, la cosa será distinta, debido a que no harás la vida social que esperabas, aunque irás a fiestas y tendrás algunas escapadas románticas. En el trabajo alcanzarás la cima del éxito, por lo que deberán hacer un balance con la familia para no perder el vínculo.

Puede que los ingresos tengan un retraso, pero llegarán y no deberás preocuparte. No gastes el dinero en cosas innecesarias, es mejor que inviertas. En cuanto a la familia, sé mejor escuchando, aconsejando y ayudando. En la salud todo estará bien, aunque te sentirás cansado. Camina, para que se active la circulación en tus piernas.

Números de la suerte en agosto: 3, 4, 11, 13, 14, 19, 20, 21, 22, 30 y 31.

Horóscopo mensual para Escorpio

La seducción será tu más grande arma, Escorpio, siempre y cuando estés soltero. Podrías dar inicio a una relación con mucha pasión. Si tienes parejas, será un mes de conflictos, pero esfuérzate por evitar las peleas. Si consiguen permanecer juntos, pese a las diferencias, la relación irá como nunca antes a partir del siguiente mes.

El vínculo con tus amigos mejorará y, en cuanto al trabajo, tendrás nuevas oportunidades laborales. Una de las propuestas te gustará mucho y, sobre todo, tendrá una buena paga. Conoce a gente del sector comercial para que tu mente se abra. Este mes será de mucha prosperidad económica, así que ahorra.

Pasarás tiempo con tus familiares, aunque sea difícil crear un balance entre el trabajo y la vida de hogar. En cuanto a la salud, estarás bien. Recuerda hacer deporte.

Números de la suerte en agosto: 5, 6, 8, 9, 15, 16, 19, 20, 23 y 24.

Horóscopo mensual para Sagitario

El amor irá mejor para Sagitario en agosto. Habrá mayor seguridad en ti y sabrás cómo expresarle a tu pareja lo que esperas. Si eres soltero, conocerás a un(a) extranjero(a) en un viaje y comenzarán una relación que te dejará perdidamente enamorado. Podrías conocer también a alguien en la universidad o en el trabajo.

Tendrás muchos momentos de diversión con amigos y tu pareja. En el trabajo las cosas marcharán bien, pero no tendrás mucha energía. Céntrate en tu profesión para que aproveches al máximo. Te costará mucho ganarte el dinero, pero es una etapa próspero.

Disfrutarás visitar a tu familia. En lo que respecta a la salud, estarás bien, aunque agotado. Cuídate mucho, duerme las horas que tu cuerpo necesita, haz una dieta equilibrada y acompáñala con una rutina de ejercicios.

Números de la suerte en agosto: 3, 4, 8, 9, 17, 18, 25, 26 y 27.

Horóscopo mensual para Capricornio

Podrías tener algunas relaciones esporádicas en agosto, Capricornio, si eres soltero. Si tienes un noviazgo, la llama de la pasión será revivida y andarán más que bien; incluso, la comunicación mejorará bastante.

Si estás soltero, disfrutarás de la vida social al máximo. El magnetismo aumentará en la segunda parte del mes, por lo que te sentirás más seductor. En cuanto al trabajo, te sentirás más seguro y tendrás mayor control.

Los ingresos mensuales serán bueno y, para la segunda quincena, tendrás un ingreso extra. Pero es preferible que ahorres. Organiza tu casa para limpiar las energías. Aprovecha a saldar deudas. En lo que respecta a la salud, es el momento preciso para establecer una dieta y hacer ejercicio. Puedes optar por hacer yoga o meditación.

Números de la suerte en agosto: 1, 2, 3, 4, 10, 11, 19, 20, 28, 29, 30.

Horóscopo mensual para Acuario

Este mes será perfecto para los Acuario que estén emparejados. Tu pareja hará que notes que una relación es de dos y sabrás reconocerlo, por lo que habrá armonía y buen entendimiento. Si estás soltero, te sentirás con gran poder de seducción y te divertirás mucho.

En agosto, la vida social será mucho mayor que meses pasados. Tendrás conversaciones muy interesantes con tus amigos. En el trabajo, comprenderás que es necesario actuar en equipo. Si trabajas en ventas, mercadotecnia o en Internet, será un excelente mes para ti.

Tendrás el dinero necesario, lo que te impedirá ayudar a quienes están en necesidad. Tendrás varias reuniones familiares, pero podrías tener una pelea o desacuerdo a mediados del mes. Tu salud estará bien, pero es bueno que duermas las horas que tu cuerpo requiere.

Números de la suerte en agosto: 3, 4, 8, 9, 13, 14, 15, 21, 22, 30 y 31.

Horóscopo mensual para Piscis

Piscis, este mes de agosto tendrás la líbido elevado hasta los cielos, por lo que tu vida sentimental será increíble. Si estás soltero, atraerás al sexo opuesto como nunca antes. Incluso, podrías comenzar una relación con alguien del trabajo que te gusta mucho; o te podrían presentar a alguien que se volverá muy especial.

Pasarán gran tiempo con tus amistades y será un buen mes para el trabajo, ya que alcanzarás mucho éxito. Si estás buscando un nuevo empleo, lo hallarás. En cuanto a dinero, estarás bien, pero no podrás ahorrar. Aprende a controlar tus gastos para no tener inconvenientes con la familia o pareja.

Te interesarás más por tu familia. En lo que respecta a la salud, va a ir todo muy bien, aunque te sentirás cansado. Cambiar el estilo de vida no estaría mal.

Números de la suerte en agosto: 2, 5, 6, 8, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 27, 28 y 29.