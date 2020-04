Horóscopo de hoy gratis: descubre cuáles son las predicciones para tu futuro, según tu signo zodiacal

El horóscopo de hoy diario gratis te ayudará a tomar mejores decisiones para este día, jueves 2 de abril de 2020, de acuerdo a las predicciones de tu signo zodiacal, según la lectura del tarot de Jhan Sandoval.

Descubre qué le depara en el futuro a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Además, conocerás cuál es el signo de esa persona especial por su fecha de nacimiento.

¿Cómo saber qué signo del zodiaco soy en el horóscopo?

Si no sabes qué signo eres en el horóscopo, solo debes conocer tu fecha de nacimiento. Averigua en el siguiente recuadro qué signo eres, según los intervalos de fechas según los signos.

¿Cuál es el signo zodiacal de cada mes, según el horóscopo?

Signo zodiacal Fecha Elemento Aries 21 de marzo al 20 de abril Fuego Tauro 21 de abril al 21 de mayo Tierra Géminis 22 de mayo al 21 de junio Aire Cáncer 22 de junio al 23 de julio Agua Leo 24 de julio al 23 de agosto Fuego Virgo 24 de agosto al 22 de septiembre Tierra Libra 23 de septiembre al 22 de octubre Aire Escorpio 23 de octubre al 22 de noviembre Agua Sagitario 23 de noviembre al 21 de diciembre Fuego Capricornio 22 de diciembre al 19 de enero Tierra Acuario 20 de enero al 19 de febrero Aire Piscis 20 de febrero al 20 de marzo Agua

Horóscopo de Aries

No te confíes de tus talentos para desarrollar esa nueva actividad, asesórate y evitarás imprevistos. Llega una oportunidad para volverte a enamorar; es el momento de liberarte de recuerdos.

Horóscopo de Tauro

Alguien está intentando indisponerte, pero gracias a tu talento mantendrás la confianza de tus superiores. Estás disfrutando al máximo aquellos espacios de descanso y soledad, no los dejarás.

Horóscopo de Géminis

Préstale atención a facturas, pagos o transacciones; podrías ser víctimas de algún robo por distracción. No permitas que los malos pensamientos alteren tu estado emocional, busca la calma.

Horóscopo de Cáncer

Ordénate y no idealices proyectos que escapan de la realidad; estarías perdiendo el tiempo. No permitas que tus miedos al engaño y los celos te gobiernen, te conducirían a una separación.

Horóscopo de Leo

Logras una excelente gestión que te permitirá recuperar solvencia económica para cubrir tus necesidades. Te sientes cómodo con tu soledad, esa persona siente que no la necesitas y se alejará.

Horóscopo de Virgo

No estás llegando a ningún acuerdo con tu entorno laboral. Necesitas de organización para poder avanzar. Te están cansando las diferencias; aléjate para recuperar la calma, luego dialogarán.

Horóscopo de Libra

Tu mente te hace pensar cosas negativas, generándote una sensación de abandono. Solo abre los ojos y encontrarás soluciones. Alguien se siente con derechos sobre ti; establece los límites.

Horóscopo de Escorpio

Te reconcilias con un familiar y empiezas a resolver todo aquello que descuidaron por las diferencias. Recibes mensajes de alguien interesado en conocerte. Llega una nueva oportunidad.

Horóscopo de Sagitario

Alguien que necesita de tu apoyo te hace una oferta. Será una alianza productiva y transparente. Si no eres constante en las atenciones, esa reconciliación no cubrirá todas las expectativas.

Horóscopo de Capricornio

Pensarás en una estrategia en apariencia inteligente, pero al ejecutarla podría traerte problemas, cuidado. Salen a la luz algunas mentiras o contradicciones; tienes que tomar una decisión.

Horóscopo de Acuario

Evita alterarte por aquello que no viene funcionando, los demás no tienen la culpa de los retrasos. No compliques una situación que se ha tornado difícil mantener, es el momento de dialogar.

Horóscopo de Piscis

Empiezas a ver el resultado de tus esfuerzos; solo evita adormecerte y generar nuevos retrasos. La frialdad de tu pareja tiene un motivo de ser; hoy podrían presentarse reclamos y aclaraciones.

