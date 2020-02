Horóscopo de hoy, sábado 1 de febrero de 2020, según tu signo zodiacal

Predicciones para el horóscopo de hoy, sábado 1 de febrero de 2020. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Recuerda que puedes leer la predicción diaria del horóscopo, correspondiente al día de ayer, viernes 31 de enero de 2020, por Jhan Sandoval. Las mejores predicciones para tu futuro las encontrarás en esta nota.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según fecha de nacimiento y astro?

Fecha de nacimiento Signo zodiacal Aries 21 de marzo – 20 de abril Tauro 21 de abril – 21 de mayo Géminis 22 de mayo – 21 de junio Cáncer 22 de junio – 23 de julio Leo 24 de julio – 23 de agosto Virgo 24 de agosto – 22 de septiembre Libra 23 de septiembre – 22 de octubre Escorpio 23 de octubre – 22 de noviembre Sagitario 23 de noviembre – 21 de diciembre Capricornio 22 de diciembre – 19 de enero Acuario 20 de enero – 19 de febrero Piscis 20 de febrero – 20 de marzo

Predicciones de hoy para los signos zodiacales

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Aries y las predicciones de hoy: Algo estaría impidiendo que te sientas bien contigo mismo y es tiempo que evalúes bien que es. Momento para expresar las emociones que han quedado pendientes en ti y que son un factor limitante para ti.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Tauro y las predicciones de hoy: Buscarás salir de la rutina después de muchos días. Aprovecha el momento para divertirte con las personas que pueden ofrecer una verdadera amistad. Estarás muy demandante a nivel sentimental.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Géminis y las predicciones de hoy: Evita tener pensamientos negativos por andar recordando una experiencia que no fue la mejor. Recibirás una invitación a salir que podrás disfrutar si dejas cualquier tipo de pesimismo y melancolía.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Cáncer y las predicciones de hoy: Tu actitud fluctuante estaría confundiendo a alguien. Revisa bien tus sentimientos antes de construir algo que no tienes claro de querer también con esa persona. Deseos de expansión y libertad.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Leo y las predicciones de hoy: Una persona se aleja de tu vida y es momento que analices bien el porqué. Hace falta también mirar con justicia las actitudes de ambos lados. Aprende de la experiencia para no repetir los mismos errores.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Virgo y las predicciones de hoy: Momento de esparcimiento y alegría. Dejas de lado las cosas que te han hecho sentir mal y encontrarás la persona indicada para darle equilibrio a tu vida. Te sentirás más seguro de ti mismo y de tus vínculos.

Horóscopo de hoy para Libra | 23 de septiembre – 22 de octubre

Libra y las predicciones de hoy: Es posible que algunas ideas que no has comprado en realidad te hagan tomar decisiones apresuradas. Cuidado con lo que so te pueda llevar a decir o actuar. No actúes con precipitación y evitarás problemas.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre – 22 de noviembre

Escorpio y las predicciones de hoy: Sentirás poca claridad con respecto a una persona que quizás no está siendo honesta contigo. Si algo no funciona como tú en realidad deseas, es mejor que asumas algunas decisiones importantes.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre – 21 de diciembre

Sagitario y las predicciones de hoy: Una reunión con amistades se presenta en este día de manera positiva. No dejes de lado la posibilidad de disfrutar y celebrar las situaciones que se han presentado para ti en los últimos días.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre – 19 de enero

Capricornio y las predicciones de hoy: Evita discusiones que luego puedan afectarte a ti más que a las personas con las que puedas confrontar. No es buena idea que en esta etapa se generen anticuerpos en el entorno más cercano.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero – 19 de febrero

Acuario y las predicciones de hoy: Te sentirás con mucho entusiasmo debido a un proyecto personal que vienes gestando. Encontrarás las facilidades que necesitabas para ver con optimismo estos cambios. Alguien demostrará su admiración.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero – 20 de marzo

Piscis y las predicciones de hoy: La energía cambia para ti en esta etapa y nuevas oportunidades se presentan. Un encuentro con alguien será el inicio de una nueva historia sentimental mucho más satisfactoria para ti. Dejas los temores.

