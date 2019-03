Horóscopo de hoy, lunes 11 de marzo del 2019 por Jhan Sandoval

El horóscopo de hoy lunes 11 de marzo nos trae las siguientes predicciones por signo del zodiaco gracias a Jhan Sandoval y sus cartas que te dirán como te irá en el amor, salud, dinero y trabajo.

Según el horóscopo de diario de Jhan Sandoval, estas son tus predicciones para este lunes 11 de marzo del 2019

Horóscopo de hoy para Aries | 21 de marzo – 20 de abril

Pensarás en descartar una inversión por falta de confianza en el éxito de la misma. No lo hagas. Recibirás noticias de alguien del pasado que no actuó de la mejor manera contigo. Sé cauteloso.

Horóscopo de hoy para Tauro | 21 de abril – 21 de mayo

Un nuevo camino se abre y te permitirá planificar de la mejor manera la estabilidad económica que buscas. Alguien se viene acercando a ti y es posible que vaya surgiendo algo más que una amistad.

Horóscopo de hoy para Géminis | 22 de mayo – 21 de junio

Te sentirás más decidido con respecto a ese proyecto. Recibes un documento que te lo permitirá. Un vínculo que dejaste inconcluso podría recuperar el contacto y, sobre todo, el interés.

Horóscopo de hoy para Cáncer | 22 de junio – 23 de julio

Te estarías olvidando de algo por las múltiples responsabilidades que has asumido últimamente. Cuidado con desarrollar una relación que no sea muy transparente con lo que realmente deseas.

Horóscopo de hoy para Leo | 24 de julio – 23 de agosto

Es importante que atiendas esa labor porque si no podrían surgir situaciones que no estás considerando. Tu pareja exigirá algo que no consideras importante y tu reacción no sería la adecuada.

Horóscopo de hoy para Virgo | 24 de agosto – 22 de septiembre

Tu situación laboral mejora de manera considerada. Momento para pensar en expandirte. Alguien podría verte muy distante y es mejor que medites lo que estás demostrando.

Horóscopo de hoy para Libra | 24 de septiembre – 22 de octubre

Un compañero buscará sobresalir a costa tuya y percibirás sus intenciones. Toma la distancia necesaria. Las diferencias que vienes observando con tu pareja te harían tomar una determinación.

Horóscopo de hoy para Escorpio | 23 de octubre - 22 de noviembre

Tendrás que aprender a compaginar las labores que te están tocando. Podrías saturarte. Comienzas a dejar de pensar en alguien para tener la posibilidad de nuevas experiencias.

Horóscopo de hoy para Sagitario | 23 de noviembre - 21 de diciembre

Una nueva actividad te dará los frutos que deseabas. Aprende a trabajar en equipo, será lo mejor. Gozarás de un momento de mucha intimidad con esa persona. Una cena invitará a más.

Horóscopo de hoy para Capricornio | 22 de diciembre - 19 de enero

Te dejarás llevar por la intuición y a la vez el impulso para lograr ese puesto que te interesa. Decides hablar con esa persona luego de un periodo de distancia. Te sorprenderá su reacción.

Horóscopo de hoy para Acuario | 20 de enero - 19 de febrero

Estableces acuerdos y pactos comerciales que serán de mucha utilidad. Tendrás las palabras adecuadas. A pesar de las opciones, sigues pensando en alguien que se muestra esquivo.

Horóscopo de hoy para Piscis | 20 de febrero - 20 de marzo

Te sentirás decepcionado de un compañero de labores debido a una actitud poco solidaria que observas. Esa persona podría decir algo que hiera tus sentimientos y desearás responderle.

Un sueño condujo a Jhan Sandoval a convertirse en astrólogo y tarotista. En ese sueño una mujer le anunció que se dedicaría a la lectura del tarot, años después quedó sorprendido al reconocerla en las fotos del álbum de su abuela, como una amiga de esta. A la corta edad de 15 años comenzó con la interpretación de lo que le fue anunciado. Ha realizado investigaciones y estudios tanto de la astrología como del tarot, primero de manera autodidacta, luego bajo las enseñanzas de diversos maestros.

