Horóscopo de hoy: sábado 19 de enero del 2019 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, viernes 18 de enero del 2019. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

¿Cómo saber cuál es mi signo del zodiaco según tu fecha de nacimiento y astro?

Solo debes relacionar tu día y mes de nacimiento en la siguiente lista para descubrir cómo afrontar el futuro de acuerdo a tu signo zodiacal:

- Aries: 21 de marzo – 20 de abril - Astro: Marte & Plutón

Sabrás disfrutar de un momento de distensión con amistades. Los encuentros al aire libre estarán bien aspectados. Será mejor que aproveches para limar algunas asperezas con el entorno.

- Tauro: 21 de abril – 21 de mayo - Astro: Venus & Tierra

Día propicio para encontrar la satisfacción que estás perdiendo en las pequeñas cosas. Una nueva ilusión a nivel sentimental te hará cambiar tu estado de ánimo. Te dejarás llevar por la pasión.

- Géminis: 22 de mayo – 21 de junio - Astro: Mercurio

Es posible que no te sientas muy claro con respecto a lo que quieres en el ámbito emocional. No tomes ninguna decisión que pueda significar inestabilidad no solo para ti. Medita.

- Cáncer: 22 de junio – 23 de julio - Astro: Luna

Algo no estaría teniendo el resultado que estabas esperando y es posible que desistas de seguir intentándolo. Es tiempo de buscar lo que realmente te dé estabilidad emocional. Sé realista.

- Leo: 24 de julio – 23 de agosto - Astro: Sol.

Te costará entender tus propias emociones el día de hoy. Podrías actuar de manera contradictoria frente a alguien. Evita resentimientos por un exceso de susceptibilidad. No sería conveniente.

- Virgo: 24 de agosto – 22 de septiembre - Astro: Mercurio

Expresarás cierta resistencia a cambiar tu punto de vista con respecto a las exigencias de tu pareja. Es importante saber escuchar lo que esa persona también tenga que decir. Busca el equilibrio.

- Libra: 24 de septiembre – 22 de octubre - Astro: Venus

Demostrarás una actitud evasiva el día de hoy y preferirás dejar de lado todo lo que te ha generado preocupaciones y dificultades. Es importante que evites caer en actitudes descontroladas.

- Escorpio - 23 de octubre - 22 de noviembre - Astro: Plutón & Marte

Tu tendencia será a decir todo lo que has venido acumulando con respecto a tus emociones. Si no encuentras la manera adecuada esto podría significar una discusión un tanto acalorada.

- Sagitario - 23 de noviembre - 21 de diciembre - Astro: Júpiter

Recibes un incremento económico que te permitirá complacer algún gusto o capricho que venías postergando. Tendrás una elección que hacer con respecto a tu pareja. Analiza.

- Capricornio - 22 de diciembre - 19 de enero - Astro: Saturno

Es tiempo de resolver un asunto de salud que has estado postergando. Evita los descuidos. No tendrás claro cómo enfrentar la nostalgia que la ausencia de esa persona te produce.

- Acuario - 20 de enero y 19 de febrero - Astro: Urano & Saturno

Ten cuidado con las tensiones que percibas el día de hoy con las personas que te rodean. Es mejor que te mantengas al margen. No digas algo que no sientes en realidad y solo sea producto del momento.

- Piscis - 20 de febrero - 20 de marzo - Neptuno / Júpiter

Un encuentro social te llenará de energía positiva y te hará cambiar de estado de ánimo. Podrías conocer a alguien que te haga cuestionar tu actual situación sentimental. Ve con calma.

