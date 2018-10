Horóscopo de hoy: lunes 8 de octubre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce todas las predicciones para el horóscopo de hoy, lunes 8 de octubre del 2018. Con Jhan Sandoval y sus cartas del tarot descubre cómo te irá en el amor, salud, trabajo y dinero, según tu signo del zodiaco, en esta fecha del año.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Estarás a la espera de cambios importantes que mejorarán tu desempeño a nivel profesional. Dejar a un lado la desconfianza te dará la oportunidad de disfrutar mejor de esa persona.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Recibes una noticia que te podría desconcertar y cambiar el orden de las cosas. No te precipites. Es posible que esa persona pretenda retornar a tu vida y algo haya cambiado esta vez en ti.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Resuelve esos asuntos que has dejado de lado. Algún tema con documentos se podría complicar. Esa relación se está tornando más pasional de lo que pensabas. Sentirás una especial química.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Momento positivo para todo lo que tenga que ver con proyectos, capacitaciones y planes que querías realizar. Sigues pensando en esa persona que ha demostrado tener actitudes egoístas.

Leo: 23 jul. 23 ago.

Contarás con las herramientas para hacer frente a los imprevistos que se presenten y salir airoso. Te estaría costando definir tus emociones frente a dos personas que son importantes para ti.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Tu tendencia será a preservar tus recursos quizás de manera exagerada. Planifica con libertad. Sentirás que esa persona está poniendo trabas para que la relación funcione de mejor manera.

Libra: 24 set. 23 oct.

Nuevos proyectos que te permitirán ampliar tus contactos profesionales. Buen momento para organizar. La comunicación con esa persona se intensifica y eso te llevará a ilusionarte.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Tendrás que tomar algunas decisiones que te alejen de personas en el entorno laboral. Sentirás que alguien busca complacerte de la mejor manera posible. Regresa la armonía.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Algo te podría fastidiar con respecto a un acuerdo que no se cumpla como esperabas. Tu pareja se podría poner muy exigente contigo y eso propiciar tensiones entre ambos.

Capricornio: 22 dic. 20 ene.

Termina esa espera que te mantuvo expectante de una respuesta. Noticias favorables para tu economía. Tu inmadurez podría alejarte de una posibilidad real de estabilidad.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

No te concentres en los obstáculos que se presentan. Sabrás inventar algo para lidiar con eso. Te sentirás ambivalente en el campo emocional. No tomes una decisión si aún no tienes nada en claro.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Tomarás mayor atención de la necesidad de capacitarte para cumplir con una labor que te entusiasma. Te sentirás demasiado emocional para poder resolver tus dudas en tu vida amorosa.