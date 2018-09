Horóscopo de hoy: miércoles 12 de septiembre del 2018 por Jhan Sandoval

Conoce nuestro Horóscopo de hoy: miércoles 12 de septiembre. Con el horóscopo diario mira cómo serás sorprendido por los astros en el amor, dinero, salud y trabajo. Jhan Sandoval y sus cartas del tarot te muestran todas las predicciones para cada signo del zodiaco.

¿Quieres saber cómo te irá en el año? Conoce la predicción general para este 2018 con el horóscopo chino. Relaciona tu día y mes de nacimiento y descubre cómo te sorprenderán los astros.

Aries: 21 mar. 20 abr.

Alguien se encargará de poner algunos obstáculos en tu camino. Busca la colaboración de terceros. No es momento de aclaraciones con tu pareja sobre emociones que tú mismo no comprendes.

Tauro: 21 abr. 21 may.

Recibes una propuesta que mejorará tu imagen profesional. Podría ser el inicio de una etapa más solvente. Regresa alguien del pasado a tu vida. A pesar de los sentimientos, la situación no sería muy clara.

Géminis: 22 may. 21 jun.

Tendrás que dejar de lado una inversión que podría desestabilizar tu economía. No es el momento. Alguien demostrará no ser consecuente con sus palabras y deberás decidir si tomarlo en cuenta. No te dejes llevar por los impulsos. No todos merecen tu atención y preocupación. Evalúa muy bien tus acciones.

Cáncer: 22 jun. 22 jul.

Una actividad paralela te dará la satisfacción que necesitas para mejorar tu estado de ánimo. No dudes en expresar aquellas preocupaciones que tienes con respecto a tu relación sentimental. Un viejo amor regresará a tu vida y tomarás la decisión correcta sin hacerle caso a tu corazón.

Leo: 23 jul. 23 ago.

La desconfianza solo podría traerte problemas con el entorno laboral. Es importante que afiances los lazos. Controla tu carácter, tu pareja podría sentirse muy contrariada con tus actitudes.

Virgo: 24 ago. 23 set.

Es posible que un pago se retrase más de lo que habías pensando. Toma tus precauciones para que no te sorprendan. Una amistad buscará convertirse en algo más, es importante evitar los triángulos amorosos, evita dañar a las personas con tus decisiones.

Libra: 24 set. 23 oct.

La solución hacia lo que te aflige estaría frente a ti. Cambia de actitud, verás mejores resultados. No te aflijas por conflictos que no tienen mayor importancia. Mejoras en tu vida amorosa, pero debes de evitar aferrarte al pasado y a aquellos amores que fueron importante en tu vida.

Escorpio: 24 oct. 22 nov.

Sabrás mantener lo que con tanto esfuerzo te ha costado lograr en el campo material y laboral. Después de una situación de conflicto, la armonía regresa a tu relación de pareja. Buscarán soluciones.

Sagitario: 23 nov. 21 dic.

Estarás a la expectativa de una comunicación o de esos cambios que te permitan realizar tus proyectos. Tendrás que poner de tu parte para que tu relación sentimental se fortalezca. Para que funcione tu nueva relación deberás de olvidar tu pasado que tanto daño te hizo. No te aferres.

Capricornio: 22 di. 20 en.

Tendrás que limar asperezas con una compañera de trabajo para obtener mejores resultados. Los recuerdos del pasado no te permitirán tomar atención de otra persona.

Acuario: 21 ene. 19 feb.

Mucha prudencia con las cosas que determines el día de hoy. Evita enfrentamientos con personas de poder. Tu pareja y tu tendrán mucho que reclamar. No caigas en una discusión sin sentido.

Piscis: 20 feb. 20 mar.

Dudas debido a una sociedad por temor a los resultados. No estás viendo la productividad de ello. Decidirás si seguir con las incertidumbres que esa persona te genera. En el trabajo, es momento que tomes decisiones sobre tu futuro laboral. Tu estabilidad económica no se verá afectada.

