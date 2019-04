¿Sabías que existen los brackets para perros?

¡Los perros son animales increíbles! Ellos son el mejor ejemplo de lealtad y fidelidad. Sin embargo, al adoptar un can, debemos saber que es significado de mucha responsabilidad y sacrificio.

Las mascotas necesitarán cuidados especiales, supervisión médica regularmente y sobre todo, paseos de dos a tres veces al día. Recuerda que una mascota no es juguete, si no estás dispuesta a dedicarle tiempo, es mejor que no tengas una.

Si hablamos de cuidados médicos de los perros, la ciencia avanza cada día más y más. Por ejemplo, ahora muchas personas en el mundo suelen colocarle brackets a sus mascotas.

¿Es bueno colocarle brackets a las mascotas o es una exageración?

Según la página especializada en mascotas, ‘Mis Animales’, los perros, al igual que los seres humanos, podrían tener deformidades dentales como:

- Fallo natal

- Fracturas

- Desgaste

- Enfermedad periodental

- Defectos en los tejidos de la boca

- Lesiones en la boca

En estos casos, los expertos aclaran que no es solo por estética, sino por salud, ya que si el perro presenta malformaciones, podría tener dificultades al momento de sostener los alimentos a la hora de masticar.

Por ello, el can escogería comer solo pedazos de carne grandes, pudiendo lograr problemas de indigestión.

El veterinario Jim Moore fue uno de los primeros en colocarle los brackets a un perro. Se indica que, según la clase de malformación que tenga el animal, existen diferentes clases de tratamiento como brackets de metal o de silicona. Especialistas resaltan que es más un tema de salud y no de estética.

Y tú, ¿Qué opinas de los brackets para perros?