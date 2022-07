Duki: “Nunca me importó ganar la Red Bull, yo quería mejorar mi nivel de rap”

Uno de los primeros talentos que surgieron en la movida argentina fue Duki, quien, a través de su flow distinto, pudo consolidarse como uno de los más sobresalientes y así ganar mayor reconocimiento con el paso del tiempo. Si bien tuvo aparición en algunos colectivos locales, nunca participó de eventos grandes como God Level o, incluso, Red Bull Batalla.

El rapero habló acerca de este tema que ha sido muy curioso, ya que pese a sus cualidades nunca se anotó a competir en estos eventos. Gran parte de ello debido a que inició su carrera musical muy joven y vio una gran oportunidad de crecimiento como artista.

“A mí no me importa ganar la Red Bull, nunca me importó ganarla. Yo quería mejorar mi nivel de rap hasta llegar a rapear zarpado y hacer música”, dijo en el podcast “Creativo” de Roberto Mtz, asegurando que su intención nunca fue destacarse por las competencias de freestyle.

Asimismo, se animó a contar cuál era el motivo por el que participaba de los certámenes locales, más allá de la visibilidad que otorgaban. Según contó, siempre la tuvo clara, él quería la oportunidad de grabar uno de sus temas.

“Resulta ser que cuando vos ganabas, El Quinto te daba una grabación; y yo tenía unas barras que son de mi primera canción, “No vendo trap”, que las tenía escritas y yo quería grabar esa”, añadió mientras explicaba que luego de ganar la fecha pudo cumplir su sueño.

¿Cuál es la canción más conocida de Duki?

La canción más conocida de Duki es “She don’t give a fo”, que cuenta, hasta la fecha de esta nota, con más de 457 millones de reproducciones solo en YouTube.

¿Qué tipo de música hace Duki?

Duki es un artista que ha incursionado en diversos géneros musicales. Inicialmente, hacía trap, luego rap y una de sus últimas novedades fue su faceta en el reguetón.